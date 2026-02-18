Slušaj vest

Zadobila je teške povrede i prelom vilice, zbog čega nije mogla da jede, niti da govori.

Dijana Dilajn prolazi kroz pakao

Zbog povreda se hitno vratila u Beograd, jer je morala na operaciju. Neko vreme se nije oglašavala, a sada se obratila pratiocima i otkrila kako teče oporavak.

- Nisam htela da se javljam dok ovo ne prođe, ali evo mesec dana i slabo prolazi - navela je Dijana Dilajn i dodala:

- Još uvek mi leva strana lica nema funkciju, zbog toga sam tako dugo ostala u Beogradu. Kako bih uradila sve analize, jer sam sigurnija u naše doktore, ali i kako me deca ne bi videla takvu - napisala je Dijana.

"Tri nedelje nije čula na jedno uho"

Kako ističe, tri nedelje nije čula na levo uho, niti videla na levo oko.

- Tri nedelje nisam čula, ni videla na levo oko i uho, ali se sada sve vraća. Nadam se brzom oporavku - poručila je Dijana Dilajn koja je snimila svoje lice i pokazala kako izgleda u procesu oporavka.

- Ako imate savete za facijalis prouzrokovan operacijom i nagnječenjem nerva, kao i savete za oporavak, pišite. Ja znam da će proći , ali malo sporo ide - dodala je još Dijana Radonjić.

