Filip Đukić i Teodora Delić ponovo sve bliži
FILIP ĐUKIĆ I TEODORA PONOVO BLISKI KAO NEKADA! Legli zajedno u krevet, a kamera zumira svaki detalj: Bebica će poludeti (VIDEO)
Filip Đukić obavio je sve svoje aktivnosti u toaletu dok je Teodora Delić za to vreme zaspala, te je došao u njihov krevet i ušuškao se pored nje.
Ona se u jednom momentu čak i probudila kako bi mu pružila svoju ruku da se zaveže lisicama, što je on i uradio.
Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen/Pink
Da li će ovaj zadatak u nedelji ljubavi spojiti Filipa i Teodoru, ili će ipak imati istu relaciju kao i pre, ostaje da pratimo.
