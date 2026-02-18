Slušaj vest

Filip Đukić obavio je sve svoje aktivnosti u toaletu dok je Teodora Delić za to vreme zaspala, te je došao u njihov krevet i ušuškao se pored nje.

Ona se u jednom momentu čak i probudila kako bi mu pružila svoju ruku da se zaveže lisicama, što je on i uradio.

Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Da li će ovaj zadatak u nedelji ljubavi spojiti Filipa i Teodoru, ili će ipak imati istu relaciju kao i pre, ostaje da pratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Teodora Delić Nenad Macanović Bebica.jpg
screenshot-104.jpg
Teodora Delić i Filip Đukić sve bliži
Slađa Lazić

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV