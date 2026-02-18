DRAGANA MIRKOVIĆ SE POJAVILA NA PRIJEMU U BEČU POVODOM DANA DRŽAVNPSTI SRBIJE: Folk kraljica zaigrala kolo i oduševila sve VIDEO
Dan državnosti Republike Srbije - Sretenje obeležen je svečanim prijemom u srcu austrijske prestonice, u velelepnoj zgradi Bečke berze, gde se okupio veliki broj zvanica iz diplomatskog i javnog života.
Svečanost je započela intoniranjem himni Srbije i Austrije, domaćini večeri bili su Žarko Obradović i Marko Blagojević.
Ipak, posebnu pažnju prisutnih privukao je dolazak regionalne muzičke zvezde Dragane Mirković.
Pevačica, koja godinama živi u Beču, pojavila se u sjajnom raspoloženju i izazvala pravo oduševljenje među gostima. Mnogi su iskoristili priliku da se sa njom fotografišu, a Dragana je, kao i uvek, strpljivo i srdačno izlazila u susret svima.
Vrhunac večeri dogodio se u potpuno opuštenoj atmosferi, kada su se u svečanoj sali začuli taktovi čuvenog „Užičkog kola“, a među prvima su mu se pridružile upravo Dragana Mirković i njena naslednica Manuela.
Taj spontani i emotivni trenutak izazvao je gromoglasan aplauz i dodatno ulepšao veče.
Kako je sve izgledalo, pogledajte u videu ispod.
