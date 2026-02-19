Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara otkrila je da je zaljubljena.

- Jako mi je lepo, mislim da sam našla svog partnera koji me ispunjava emotivno i pažnjom. On je isti kao ja energetski, miran je kada treba, ume da me smiri kada treba, da popriča sa mnom... Osvojio me je svačim. Iskreno, ne želim puno da pričam o privatnom životu, ne zato što imam bilo šta da krijem o njemu. Nema devojku, nije oženjen, mlad je, lep, zgodan... Jednostavno, želim da čuvam svoju privatnost jer znam šta mi se dešavalo u prošlim vezama - rekla je Dara koja je sina upoznala sa izabranikom.

- Kosta ga je upoznao, obožava ga. Nije da se vodim time "mlađe - slađe", ali tako se desi. Moram priznati da je svakako nekada on zreliji od mene. Ne gledam godine. Dan smo proveli lepo, nismo bili zajedno jer on nije bio tu, ali smo na telefonu bili. On dolazi za nekoliko dana, pa ćemo proslaviti. Oboje smo jako romantični."Slobu treba da bude sramota"

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Sloba Radanović rekao je da bi pre snimio duet sa Desingericom nego sa Darom, na šta je ona rekla:

- Svako neka radi kako misli, mislim da je to sramota za njega jer sam mu jako pomogla na početku karijere.

O incidentima na estradi

Dara se osvrnula na napade na Zdravka Čolića kojem je bačena bomba na kuću, kao i na Baku Praseta kojem je zapaljen automobil od 500.000 evra.

- Ja se za sebe ne plašim, žao mi je što se to desilo, ne znam iz kog razloga. I za Kajamkoskog mi je žao, ne znam pozadinu, treba biti obazriv. Ja uvek imam nevidljivo obezbeđenje, moj brat, prijatelji... Uvek su sa mnom, ali ja sam toliko luda da mi to ne treba - rekla je Dara.

O Šabanu Šauliću i Tijani Ječmenici

Dara je govorila i o godišnjici smrti Šabana Šaulića.

- Ja ne mogu da verujem da je prošlo sedam godina. Bilo mi je jako krivo što nisam mogla da odem na koncert, moja prijateljica iz Novog Sada je poginula Tatjana Ječmenica. Nikada ne znaš šta može da se desi, zato treba živeti punim plućima - rekla je ona, pa pomenula Sašu Popovića.