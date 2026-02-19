Slušaj vest

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, oglasio se nakon što je uhapšen mladić Z.R. (23) koji se sumnjiči da je zapalio njegov luksuzni automobil koji se procenjuje na vrednost od oko 500.000 evra. U jeku skandala, Baka se oglasio na svom Instagramu.

U svom maniru, Baka Prase je objavio fotografiju na kojoj pokazuje srednji prst.

"Reketaši da puše k***c", napisao je jutjuber koji je i ranije govorio da mu je vozilo zapaljeno zato što nije želeo da plati reket.

Baka Prase
Baka Prase Foto: Printscreen/Instagram

Osumnjičenom preti 12 godina zatvora

Podsetimo, po saopštenju tužilaštva Z.R. se sumnjiči za izazivanje opšte opasnosti i iznude.

O tome koliko dugo će provesti iza rešetaka odrediće i procena štete na brabusu koji je u vlasništvu Bake Praseta. Kada se uzmu sva krivična dela, on će biti u zatvoru između tri i 12 godina zatvora, plus će morati da plati i novčanu kaznu.

Ovaj predmet je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, a u toku je razmatranje moguće prekvalifikacije krivičnog dela.

Privođenje osumnjičenog za paljenje automobila Bake Praseta Izvor: Mup Srbije

Baka Prase je otkrio da mu je uništeno još jedno vozilo od 700.000 evra, ali da nisu isti počinioci naneli štetu već da se to dogodilo tokom udesa.

Ne propustiteStars"ŠTA GOD JA MISLIO O BAKI PRASETU, TO JE VANDALIZAM" Boki 13 iskreno o napadu na influensera, strah za sopstvenu bezbednost nema: Čega da se plašim?
Baka Prase Boki 13
StarsDEČKO UDARAO REKET BAKI PRASETU PA MU ZAPALIO MERCEDES: Jutjuber za dva dana ostao bez 1,2 MILIONA € - uništen mu i porše od 700.000 €!
Baka Prase
StarsNOVI DETALJI PALJENJA AUTOMOBILA BAKA PRASETA OD POLA MILIONA EVRA! Jutjubera nedeljama pratili, akcija bila unapred isplanirana
baka prase.png
HronikaPOGLEDAJTE KAKO JE PRIVEDEN OSUMNJIČENI ZA PALJENJE "BRABUSA" BAKA PRASETA: Sumnja se da je pokušao da ga "reketira", pa mu zapalio auto od pola miliona evra
Baka Prase.jpg