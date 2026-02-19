Slušaj vest

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, oglasio se nakon što je uhapšen mladić Z.R. (23) koji se sumnjiči da je zapalio njegov luksuzni automobil koji se procenjuje na vrednost od oko 500.000 evra. U jeku skandala, Baka se oglasio na svom Instagramu.

U svom maniru, Baka Prase je objavio fotografiju na kojoj pokazuje srednji prst.

"Reketaši da puše k***c", napisao je jutjuber koji je i ranije govorio da mu je vozilo zapaljeno zato što nije želeo da plati reket.

Baka Prase Foto: Printscreen/Instagram

Osumnjičenom preti 12 godina zatvora

Podsetimo, po saopštenju tužilaštva Z.R. se sumnjiči za izazivanje opšte opasnosti i iznude.

O tome koliko dugo će provesti iza rešetaka odrediće i procena štete na brabusu koji je u vlasništvu Bake Praseta. Kada se uzmu sva krivična dela, on će biti u zatvoru između tri i 12 godina zatvora, plus će morati da plati i novčanu kaznu.

Ovaj predmet je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, a u toku je razmatranje moguće prekvalifikacije krivičnog dela.

Privođenje osumnjičenog za paljenje automobila Bake Praseta Izvor: Mup Srbije