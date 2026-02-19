Slušaj vest

Nikola Keljanović, poznatiji kao Ćaletov sin, godinama je u centru medijske pažnje i to zbog brojnih skandala koji ga prate. Za Keljanovića kažu da je najbahatiji sin na Balkanu, a sada je jednim potezom opet sve zapanjio.

Naime, Ćaletov sin je sedeo sa društvom na piću, te poručio:

- Ne idemo kući dok ne oderemo 9 litara votke.

Pisalo se da je bio sa Majom Marinković

Bora tvrdi da popularni Ćaletov sin ima intimni snimak sa Majom Marinković.

- Imala si intimne odnose sa mojim drugarom Keljom, nemoj sada da izbaci taj snimak, snimao te je sve vreme, a sad pričaš o nekom moralu - šokirao je tvrdnjama Terza.

Nikola je 2023. godine zajedno sa stotinjak Beograđana došao u centar Beograda nakon što je reprezentacija Srbije osvojila drugo mesto na Mundobasketu i tom prilikom on je sa ekipom skočio na svoj skupoceni BMW i8 bele boje, te razbio šoferšajbnu.

Keljanović je ranije pričao da je bio sa određenim starletama u bliskom odnosu, a hvalio se i skupocenim automobilima koje vozi, pa je mnogima nepoznanica odakle njemu pare.

- Rad je stvorio čoveka, a nerad gospodina. Držim se toga. Ovo je san svakog klinca. Niko ne razmišlja "završiću fakultet, biću obrazovan". Koga boli uvo?! (smeh) Realno, samo lova, kola i tako dalje - ispričao je Keljanović jednom prilikom za "Balkan info".

Da li je za ovo bogatstvo zaslužan on sam? Ili rasipa ono što upravo njegov "ćale" zarađuje...

Činjenica jeste da njegov otac, po sopstvenom priznaju, ima građevinsku firmu u Nemačkoj, ali on za sebe kaže i da je "najjača kladioničarska organizacija na ovim prostorima".

Sve ono što šokira javnost - neverovtno rasipništvo, gomile evra na sve strane, skupi automobili, bahaćenje... može se videti na njegovoj Instagram stranici, ali i na stranici "nerad tips". Upravo je to i naziv tipserskg sajta u Srbiji. Reč je o zanimanju iz kockarske branše, gde se na osnovu statističkih proračuna i analiza utakmica i ponuda kladionica, prave, na neki način, stručna predviđanja za utakmice, koja nisu zasnovana, kao što je to najčešće, na iskustvu ili intuiciji.

S druge strane, govoreći o ocu Nikola je i sam jednom prilikom izjavio da njegov otac poseduje građevinsku firmu u Nemačkoj i da se ne ponosi postupcima svog sina, a da majka neretko i negira da je Nikola upravo njeno dete.

Roditelji protiv njegovog eksponiranja

- Roditelji su protiv ovoga totalno, mene loši komentari ne dotiču, ali oni su se potresli. Ljudi koji me loše komentarišu nemaju svoj život. Šta njih briga kakav sam ja, oni ne znaju mene privatno. Mogu da me osude samo po Instagramu. Neka oni uče, završe fakultet i nek se snađu, ja sam se snašao na drugoj strani. Kad bi bili svi fakultetski obrazovani, ko bi nama radio sve ove ostale poslove - izjavio je jednom prilikom za "Telegraf".

Ovaj bahati momak otkriva da su njegovi roditelji iz potpuno drugačijeg sveta i da i pored toga što ga savetuju da ne živi život kakav živi, on ipak nastavlja po svom.

- Otac mi ima građevinsku firmu u Nemačkoj, a majka radi nešto nebitno. Majka, kad god je neko pita jesam li njen sin, ona kaže da nisam, a do tatinih kolega u Nemačkoj to još nije ni došlo - kazao je.

Međutim, Keljanovića to ne sprečava da nastavi sa svojim načinom života koji često upoređuje sa onim koji živi samoprozvani kralj instagrama Dan Bilzerian.

"Ja ako imam pare, mene će svako da poštuje"

Kada je reč o njegovom stilu života na koji je ponosan - žurke, žene, dobra kola, kaže da "predstavlja san svakog Balkanca, kako zamišlja svoj život u budućnosti".

Ispod njegovih objava uvek je veliki broj komentara, kako negativnih, tako i pozitivnih. Po njima se može zaključiti da se Nikoli veliki broj mladih ljudi divi i doživljava ga kao uzora, što je možda i najzabrinjavajuća posledica njegovog životnog stila.