Slušaj vest

Najpoznatija srpska modna blogerka i influenserka Zorana Jovanović, u javnosti poznatija kao Zorannah, ponovo je uspela da šokira domaću javnost i postane glavna tema na društvenim mrežama, i to sve zbog jednog jedinog snimka. Iako je odavno poznata po tome da često i rado ubacuje anglicizme i engleske fraze u svoj svakodnevni govor, Zorana je ovog puta otišla korak dalje.

Ona je u direktnom obraćanju svojim pratiocima u "lajvu" pokazala da je zaboravila kako se na srpskom kaže engleska reč "regret" (kajanje, zažaliti).

Naime, dok je opušteno ćaskala sa fanovima, Zorannah je u jednom trenutku zastala, pokušavajući da se seti adekvatnog prevoda usred rečenice. Kako joj to nikako nije polazilo za rukom, influenserka je prevrnula očima, uzdahnula i izgovorila rečenicu koja je izazvala pravi "tektonski poremećaj" na internetu.

1/9 Vidi galeriju Zorannah Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Instagram

- Moj srpski odlazi dođavola - izjavila je Zorana, nakon čega je nastavila da snima kao da se ništa nije ni dogodilo.

Međutim, korisnici društvenih mreža joj ovo nikako nisu oprostili. Isečak iz pomenutog lajva neverovatnom brzinom postao je viralan na platformama poput TikToka i Tvitera (sada X), a lavina negativnih komentara se ne zaustavlja.

"Ženo, živiš u Srbiji, rođena si ovde, kako možeš da zaboraviš maternji jezik posle mesec dana u Americi?", "ovo više nije ni smešno, postalo je transfer blama", "razumem da stalno putuješ i pričaš na engleskom, ali da ne znaš šta znači 'regret' na tvom jeziku, to je već čisto foliranje", glasili su samo neki od mnogih oštrih komentara besnih korisnika.

Pojedini su modnu influenserku optužili da namerno potencira ovakve situacije kako bi privukla pažnju i vratila se u epicentar dešavanja.

1/8 Vidi galeriju Zorannah Foto: Printskrin/Instagram, Instagram

Zorana Jovanović Zorannah prošle godine se verila za fudbalera Eloja Ruma, a prošlog meseca je otkrila još jednu lepu vest. Njih dvoje su kupili prvu zajedničku nekretninu, što je i te kako raduje.

Američki golman i jutjuberka ne kriju koliko su zaljubljeni jedno u drugo, a sad su se odlučili na veliki korak.

Slikali su se u njihovom novom domu, a na fotki sve pršti od ljubavi.