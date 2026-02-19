Slušaj vest

Pevačica Andreana Čekić dugo je na estradi, a o privatnom životu retko govori. Ona je nedavno priznala da joj fali partner da bude potpuno ispunjena, međutim, uprkos tome što se on još uvek nije pojavio Andreana uživa punim plućima, radi i i dalje stvara velike hitove.

Ipak, ono što malo ko zna jeste da ona iza seve ima brak sa Ivanom Miladinovićem kojeg je optužila za porodično nasilje. Ona je sada progovorila o kraju braka i trenutku kada joj je lekar rekao da se njena beba ne razvija kako treba zbog čega je morala da prekine trudnoću.

Pevačica je otkrila kako se osećala u tom trenutku:

- To je bilo sa mojim bivšim mužem. Ja sam ostala u drugom stanju u jednom trenutku i nije mi problem naravno da pričamo o tome - započela je priču pevačica pa nastavila:

- Taj plod se nije razvio. Ja sam otišla kod ginekologa, to je već bilo evidentno da bi trebalo u toj nedelji i srce da kuca. Ja sam to prihvatila onako skroz normalno. Moje prvo pitanje je bilo: "Okej, šta se sada radi?", mene je to zanimalo. Jako čudno... S druge strane, kad bolje razmislim, taj brak već tada nije bio kako treba. Da je moj brak bio kako treba, verovatno bih to mnogo teže podnela. Ja tu neuspelu trudnoću uopšte nisam teško podnela. Bože me oprosti, ali bukvalno sam pomislila: "Okej, možda i bolje, možda je ovo znak. Šta sada da se radi". Imala sam ta pitanja, o daljem postupku. Nakon toga ne razmišljam o tome dok me neko ne pita, niti se taj moj osećaj promenio, niti sam ikada zaplakala zbog toga. Možda sam ja čudna žena - rekla je ona za Adria Tv.

Podsetimo, Andreana je jednom prilikom rekla da je uverena da joj je suprug bio neveran.