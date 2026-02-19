Slušaj vest

Ana Nikolić preselila se u hotel, saznaju domaći mediji.

Pevačica je rešila da renovira luksuzan stan na Voždovcu u kom živi sa ćerkicom.

Renoviranje

Naime, Ana Nikolić je rešila da malo promeni prostor u kom živi sa naslednicom, pa je tako zbog radova odlučila da se preseli - ni manje ni više nego u hotel.

- Ana je naprsno odlučila da želi da renovira stan, otišla je u hotel gde će boraviti neko vreme sve dok radovi u njenom stanu traju. Ona je sve lepo zamislila kako šta želi da izgleda, prepustila je sve radnicima i nada se da će sve biti završeno u što kraćem roku - navodi izvor domaćih medija.

Stan vredan 500.000 evra

Naime, Ana Nikolić sa ćerkicom Tarom živi u luksuznom stanu u Beogradu od 500.000 evra, koji je uređen po njihovoj meri.

U njenom domu dominiraju svetli tonovi: bela, roze i krem boja. Ana u dnevnom boravku ima kamin, a tu često provodi vreme - kako za uživanje, tako i za treniranje.

Sa obe strane smeštene su ugradne police, na kojima su svoje mesto našle brojne knjige, ali i zanimljivi ukrasni detalji.

Duž garderobera postavljenog u hodniku ugrađeno je ogromno ogledalo na kom se Ana najčešće slika za svoj Instagram profil.

Otkrila da prestaje da pije

Ana Nikolić nedavno je u podkastu kod Bokija 13 otvoreno govorila o borbi sa zavisnošću od alkohola. Pevačica je tada otkrila kada definitivno prestaje da pije.

Naime, Ana je tada najavila da 28. novembra počinje sa postom i prestaje da pije.

- Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije, 28. novembra ću da počnem post i neću piti ništa i to je tako u mojoj glavi, ja to tako. Kome se sviđa nek see... a kome se ne sviđa, nemoj da mu se sviđa - rekla je Ana Nikolić gostujući u podkastu kod Bokija 13.

Ana je, zatim, pomenula i porodicu i razvod.

- Imam 47. godina, svoj život, svoje dete trebala sam da imam porodicu, udala sam se ne da se razvodi, nego se tako desilo. Imam divno dete, jako vaspitano, mnogo dobro dete.

kurir/blic