Slušaj vest

Katarina Lazić, supruga pevača Darka Lazića, podelila je na društvenim mrežama neodoljiv snimak ćerkice Srne.

Kaća je snimala devojčicu kako peva sa mikrofonom, što je mnogima izmamilo osmeh na lice.

Buduća zvezda

- Na mene nasledila samo krivi mali prst na ruci, ali dobro... Što Sale Popović reče za Darka na audiciji: "Stanite u red za autogram, ovo je buduća zvezda" - napisala je šaljivo Katarina.

- Kad shvatiš da si devet meseci nosila u stomaku i satima rađala njegovu kopiju - dodala je Kaća u klipu.

O čemu je reč pogledajte u nastavku u videu.

Darko Lazić o treninzima: "Osećam se mnogo bolje, pun sam snage"

- Nemam puno prilike da se provodim. Došao sam u neke godine kad nemam snage da izlazim - kaže Lazić.

- Jedva čekam da dođe nedelja i da idem kući, da gledam Netfliks. Ubacio sam i trening u rutinu, sad imam i tu obavezu. Stekao sam naviku za trening, osećam se mnogo bolje, jače, pun snage. Ugojio sam se posle udesa, psihički me je to ubilo. Imao sam i problema sa glasom, bio sam neozbiljan jako, glas se jako čuva, potreban mu je san, odmor. Uticalo je to na moje nastupe, a ja pevam zahtevne pesme. Imao sam dozu neodgovornosti. Videćemo da li ću ostati odgovoran, dela su bitna - dodao je Darko nedavno.

kurir/blic