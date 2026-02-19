Slušaj vest

U prepunoj sali Kulturnog centra u Staroj Pazovi održan je solistički koncert pevača Slaviše Vujića, koji je publici priredio veče ispunjeno emocijama, pesmom i pravim narodnim veseljem. Već od samog početka bilo je jasno da se sprema događaj za pamćenje – tražilo se mesto više, a publika je svaku pesmu pratila gromoglasnim aplauzom i horskim pevanjem.

Poseban šarm večeri dao je i nesvakidašnji trenutak kada je na koncert stiglo prase iz Kragujevca, što je izazvalo oduševljenje prisutnih i dodatno podiglo atmosferu. Tokom nastupa nije izostao ni bakšiš – novčanice su letele na sve strane, dok je energija između izvođača i publike rasla iz pesme u pesmu, pretvarajući koncert u pravo narodno slavlje.

Slaviša Vujić Foto: Privatna Arhiva

Publici su se pridružili i gosti iz različitih krajeva Srbije, među kojima su bili posetioci iz Šapca, Loznice, Novog Sada potvrđujući da muzika Slaviše Vujića okuplja ljude bez obzira na udaljenost. Uz vrhunsku atmosferu i zajedničko pevanje, veče je proteklo u znaku dobre energije, druženja i ljubavi prema narodnoj muzici.

Na sceni su se, pored glavnog izvođača, pojavili i uvaženi gosti, među kojima i specijalni gost Mirko Maletić, dok je muzičku podršku pružio orkestar pod vođstvom Gorana Todorovića. Njihovo zajedničko izvođenje dodatno je obogatilo program i učinilo da publika doživi veče koje će se dugo prepričavati.

Koncert je završen ovacijama i dugotrajnim aplauzom, uz jasnu poruku da su ovakvi događaji ono što publici najviše nedostaje – iskrena emocija, dobra pesma i zajedništvo. Staropazovačka publika još jednom je pokazala koliko ceni pravu narodnu muziku, a Slaviša Vujić potvrdio je status umetnika koji gde god nastupi ostavlja snažan utisak i atmosferu za pamćenje.

