Andreana Čekić godinama vredno radi i zarađuje, te je sebi obezbedila lagodan život.

Pevačica ne krije da voli sebi da ugodi i da ne pita za cenu kada joj se nešto iskreno dopadne.

"Udovoljim sebi kad god mogu"

Andreana danas živi lagodnim životom.

- Volim lepe stvari, putovanja, dobre hotele, automobile... Udovoljim sebi kad god mogu, ali volim da usrećujem i druge. Nemam granice kad mi se nešto svidi. Skoro mi je drug poslao fotku koju je napravio pomoću veštačke inteligencije, a na kojoj grlim sebe iz detinjstva. Toj maloj Andreani rekla sam da ću joj ispuniti sve želje - zaključila je pevačica za Informer.

Pravo bogatstvo za veštačku kosu

Ona je kupila nekoliko perika od prirodne dlake i za njih iskeširala pravo bogatstvo. Za samo jednu takvu dala je ni manje ni više nego 5000 evra, koliko košta malo bolji automobil.

- Andreanu su umarali odlasci kod frizera zbog čestih nastupa i gostovanja po TV emisijama, a posebno joj je bio problem kada je odazila na turneje van granica naše zemlje koje su znale da traju i po nekoliko nedelja- ispričao je izvor za "Alo" i dodao:

- U Americi je odlučila da sav novac od honorara investira u skupe perike i tako obezbedi uvek lep i negovan izgled. Kupila je perike od prirodne vlasi, njene boje i dužine ali trajno isfenirane, pa retko ko može da posumnja da kosa na njenoj glavi nije njena.

Automobili

Andreana Čekić nikada nije krila da su njena pasija automobili, a jednom prilikom je otkrila da je svog mezimca marke Mercedes platila čak 140.000 evra.

Pevačica tvrdi da je odgovoran vozač i da nikada za volan nije sela u alkoholisanom stanju.

200 na sat

Pevačica je priznala da voli brzu vožnju.

- Pa kad ima čime, hvala Bogu, što da ne vozim 200 na sat! Samo ne snimam šta radim u svakom trenutku. Kako ne dam po gasu, vozimo istu marku automobila, on i ne zna da ide sporo - izjavila je Andreana i rekla da ne pije kad vozi.

- Ne pijem dok vozim. Ja sam neko ko generalno vodi računa o tome kako vozi. Kad sam sama, poteram malo, ali kad me neko vozi, ne dam da se ide više od 140. Inače ne plačem. Kad popijem, ja pevam, ne može čovek da me ugasi, kakav plač. Jednom sam se posvađala. Svađam se sama sa sobom. Mene udari na pesmu, a ako popijem rakiju, tera me na karate, zato ne pijem rakiju. Kad je muzika dobra, idem kući bez dinara.

Luksuzni stan s pogledom na Savu

Čekićka je kupila stan u najluksuznijem naselju u Beogradu na vodi. Kako je Kurir saznao, ovo zadovoljstvo platila je 300.000 evra.

- Andreana voli luksuz u svakom smislu. Od auta preko skupocenih odmora pa do garderobe, ali i nekretnina, sve mora da bude onako kako ona želi i kako se njoj sviđa. Ona baš mnogo radi pa nije ni čudo što ima dovoljno novca za sve što poželi. Kako često sama kaže kad razgovaramo: "Sve sam stekla sama, na to se ponosim", i to jeste tako. Beograd na vodi joj se odnedavno dopao, pa je poželela da promeni mesto življenja, što je i uradila. Stan je veliki i prostran, a pogled s terase gleda na Savu i taj deo grada. Oduševljena je ovom nekretninom i mnogo voli da sedi na terasi - priča izvor blizak pevačici i dodaje:

- Stan je platila oko 300.000 evra i u njemu će boraviti ubuduće kad bude u Beogradu, a poznato je da ona živi i u Beču, gde je ostatak njene porodice decenijama. Prethodnih meseci bila je dosta zauzeta snimanjem novih pesama i spotova za album, ali stigla je nekako i da opremi novu nekretninu u Beogradu na vodi - ispričao je sagovornik.