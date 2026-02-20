Slušaj vest

Andreana Čekić pre nekoliko godina odlučila je da umesto čestih odlazaka kod frizera, investira u nekoliko perika i tako uvek ima "frizuru".

Pravo bogatstvo za veštačku kosu

Ona je kupila nekoliko perika od prirodne dlake i za njih iskeširala pravo bogatstvo. Za samo jednu takvu dala je ni manje ni više nego 5000 evra, koliko košta malo bolji automobil.

- Andreanu su umarali odlasci kod frizera zbog čestih nastupa i gostovanja po TV emisijama, a posebno joj je bio problem kada je odazila na turneje van granica naše zemlje koje su znale da traju i po nekoliko nedelja- ispričao je izvor za "Alo" i dodao:

- U Americi je odlučila da sav novac od honorara investira u skupe perike i tako obezbedi uvek lep i negovan izgled. Kupila je perike od prirodne vlasi, njene boje i dužine ali trajno isfenirane, pa retko ko može da posumnja da kosa na njenoj glavi nije njena.

Andreanu ne dotiču priče da je njena prirodna kosa lepša od perika koje nosi i ne odustaje od njih.

- U početku su ljudi kada su saznali da kosa nije njena, mislili da je bolesna, da ima alopeciju, međutim, njena kosa je i dalje lepa i bujna, samo Andreanu mrzi da je fenira, sređuje, oblikuje. Ovako joj je praktičnije - završio je izvor.

Andreanina ispovest

Andreana Čekić dugo je na estradi, a o privatnom životu retko govori.

Ipak, ono što malo ko zna jeste da ona iza sebe ima brak sa Ivanom Miladinovićem kojeg je optužila za porodično nasilje. Ona je nedavno progovorila o kraju braka i gubitku bebe.

Pevačica je otkrila kako se osećala u tom trenutku:

- To je bilo sa mojim bivšim mužem. Ja sam ostala u drugom stanju u jednom trenutku i nije mi problem naravno da pričamo o tome - započela je priču pevačica pa nastavila:

- Taj plod se nije razvio. Ja sam otišla kod ginekologa, to je već bilo evidentno da bi trebalo u toj nedelji i srce da kuca. Ja sam to prihvatila onako skroz normalno. Moje prvo pitanje je bilo: "Okej, šta se sada radi?", mene je to zanimalo. Jako čudno... S druge strane, kad bolje razmislim, taj brak već tada nije bio kako treba. Da je moj brak bio kako treba, verovatno bih to mnogo teže podnela. Ja tu neuspelu trudnoću uopšte nisam teško podnela. Bože me oprosti, ali bukvalno sam pomislila: "Okej, možda i bolje, možda je ovo znak. Šta sada da se radi". Imala sam ta pitanja, o daljem postupku. Nakon toga ne razmišljam o tome dok me neko ne pita, niti se taj moj osećaj promenio, niti sam ikada zaplakala zbog toga. Možda sam ja čudna žena - rekla je ona za Adria Tv.