Milica Todorović se porodila 3. februara i dobila sina Bogdana, a onda se našla u centru skandala kada se otkrilo da je otac deteta zapravo oženjen. Njenu ljubavnu priču komentarišu mnogi, a posebnu podršku ima od kolega. Romana Panić se osvrnula na ljubavnu situaciju Milice Todorović i rekla kako je planirala da joj pruži veliku podršku.

- Htela sam da napišem ispod komentar, da pružim podršku jer se i meni to desilo. Nije mi uspelo da se ostvarim ni kao majka ni kao supruga. Htela sam da joj kažem da se ne obazire. Znam da je to lako reći, ali je to nemoguće da čovek ostaje hladan na to. Najbitnije je da se ona u ovom ludom vremenu ostvarila kao majka i vreme će da pokaže to. Neka uživa u toj ljubavi i svemu što joj se desilo - rekla je Romana između ostalog.

Dara Bubamara: "Pa šta ako je rodila dete oženjenom?"

Dara kaže da je Milici čestitala rođenje naslednika, te poručila da je ne interesuju priče o partneru njene koleginice.

- Čula sam se sa Milicom, čim se porodila, čestitala sam joj, rekla sam joj "da si živa i zdrava, ti i tvoj sin i videćeš šta znači sin", odgovorila mi je "hvala ti ljubavi", ostalo me ne zanima - rekla je Bubamara.

- Ne želim da ulazim u tuđe živote, ne interesuje me da li je devojka mlađa, momak stariji, ko šta radi. Meni je totalno bezveze, ja da razmišljam sa kim je Milica, da li je oženjen, to je moja draga koleginica koju mnogo volim sa kojom sam se družila, sarađivala. Napokon se ostvarila kao majka, ja sam joj čestitala, presrećna sam zbog je.