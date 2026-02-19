Slušaj vest

Marko Gvozdenović, sin pevačice Snežane Đurišić, nalazi se u bolnici nakon što je mučki pretučen. On je doživeo teške povrede nakon jezivog zlostavljanja u stanu svog poznanika na Vračaru, a sada su se pojavile nove informacije o toku ovog nemolog događaja.

Naime, sve se dogodilo kada je došao kod svog poznanika koji je gotovo nepokretan da mu donese hranu, a onda je, kako se sumnja, iz čista mira napadnut.

Prema nezvaničnim informacijama koje su sad obelodanjene, Marko Gvozdenović je kobnog dana došao kod teško pokretnog poznanika Z.I. i dok je sedeo na krevetu, poznanik ga je iz čista mira udario u glavu zamrznutim mesom koje je bilo na stolu. Tada je usledio horor.

Navodno je Gvozdenovića pored dvojice muškaraca mučila i maloletna devojka. Kako nezvanično pišu mediji, sumnja se da je maloletnica gasila cigarete na jeziku sina Snežane Đurišić!

1/6 Vidi galeriju Marko Gvozdenović Foto: Marina Lopičić, Stefan Jokić

- On ga je udarao po glavi, a potom su mu se u batinanju pridružili mladić i devojka koji žive sa njim. Marko Gvozdenović je zadobio više udaraca po glavi i telu, a onda su mu polomili mobilni telefon i udarili staklenom flašom u glavu - kaže izvor za Blic, upoznat sa slučajem.

Kako prenose mediji, oni su potom Gvozdenovića terali na gnusne radnje.

Sin Snežane Đurišić je sa teškim povredama zadržan na odeljenju hirurgije, a prema poslednjim informacijama, u trenutku prijema bio je svestan, ali u velikim bolovima.

Dugovao mu 500 evra

Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, koji je i dalje u bolnici na lečenju zbog teških telesnih povreda koje je zadobio pre četiri dana, u sukob s napadačima je došao zbog duga od 500 evra, saznaje Kurir.

Kako nam je ispričao naš sagovornik, Gvozdenović je ovu sumu novca svom komšiji Z. L. (53) dugovao već neko vreme. Kako to nije mogao da mu vrati, nasilnik je rešio da mu se osveti.