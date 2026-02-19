Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović napravio je incident u jednom beogradskom tržnom centru kada je, izrevoltiran jer prodavačica nije želela da mu zameni garderobu, počeo da uništava inventar.

Kristijan Golubović demolirao je butik u prestoničkom šoping molu, a sve zbog toga što zaposleni nisu želeli da mu zamene pantalone jer nije imao fiskalni račun.

Detalje drame koja je šokirala posetioce tržnog centra ispričala je njegova partnerka Kristina Spalević. Kako je navela, do problema je došlo greškom pri kupovini, jer je umesto veličine XL, Kristijanu uzela XS.

Kristina je objasnila da je pokušala da reši situaciju mirnim putem samo sat vremena nakon kupovine.

- Kristijan je zaljubljen u te pantalone, one kao džeparke, i uvek ih uzima u istom lokalu. Ja sam ušla sama da kupim i tražila XL. Prodavačica je donela iz magacina, ja sam uzela i bacila račun kao i svaka gospođa, misleći da je sve u redu. Dolazim kući, kad ono XS – ispričala je Kristina i dodala da je Kristijan odmah počeo da drami:

– Krenuo je onaj njegov "keva mod", drama: "Eto nemam sreće, maler, kakve su ovo helanke". Odmah me je vozio nazad u šoping centar.

"Prodavačica odbila reklamaciju, on podivljao"

Kada su stigli u radnju, prodavačica je odbila reklamaciju jer nisu imali račun, što je izazvalo Kristijanov bes.

- Ja dolazim i kažem: "Izvinite dali ste mi XS, moj muž nosi četiri veličine veće pantalone, jel možemo da zamenimo?" Ona je bila vrlo drska, kao: "Nemate račun". Ja objašnjavam da sam bila bukvalno pre sat vremena, njena je greška, donela mi je u kesi onako zapakovane te pantalone, iz magacina. Ona neće da zameni, a pritom je jako bezobrazna bila. Kristijan je šetao tu i video mene da sam usplahirena i on se okreće i baca pantalone, kaže: "Evo vama ove helanke, pa nosite" - rekla je ona.

- I oborio je ceo raf u radnji, koji je stvarno ogroman, od početka do kraja radnje, nabode lutku pesnicom, padne i lutka. Samo čuješ ovu: "Zovite policiju". Nisam baš mislila da će porušiti celu radnju. Mi gas i u garažu, ne zadržavamo se, odlazimo punom parom. I šta se desilo na kraju, zamenili su nam pantalone nakon svega - rekla je ona.

