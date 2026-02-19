Slušaj vest

Jakov Jozinović je u rekordnom roku prodao pet Sava centara, dok je šesti koncert još uvek u prodaji, u okviru velike turneje „Ja za čuda letim“, koja beleži ogroman uspeh širom regiona. Mlada muzička zvezda u usponu ističe da živi svoj dečački san i da je sve što mu se trenutno dešava više nego što je ikada mogao da zamisli.

„Sve ovo što mi se dešava sanjao sam i maštao. Imam blagoslov od dragog Boga i beskrajno sam zahvalan svojim roditeljima i publici koja me voli i podržava. Moje pesme su prošle odlično, ali svakako ću pevati i obrade, jer želim da publici dam najbolje od sebe“, poručuje Jakov.

Od poznatih ličnosti prva ga je pozvala Aleksandra Prijović kako bi mu rekla da je kupila karte za Sava Centar. Jakov priznaje da je želeo da joj pokloni karte, ali da ih je ona već kupila, što ga je posebno dirnulo.

Sa skromnošću i iskrenom zahvalnošću, Jakov nastavlja da gradi svoju karijeru, dok publika s nestrpljenjem očekuje svaki njegov sledeći nastup, uverena da je pred njim još mnogo velikih uspeha.