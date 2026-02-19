Slušaj vest

Čedomir Jovanović oglasio se povodom incidenta koji se danas dogodio u jednom kafiću u blizini Palata pravde, gde ga je, prema njegovim rečima, napao nepoznati muškarac.

Početak incidenta

Kako je naveo, u lokal je došao na kafu sa prijateljem, a neprijatnosti su počele kada je ustao da naruči novo piće.

- Nažalost, tačno je da sam napadnut. Prijatelj me je pozvao na kafu i sve se dogodilo u kafiću iza Palate pravde. Lokal je bio pun. U jednom trenutku sam ustao da naručim još jedno piće i tada je iz ugla počeo da me vređa muškarac kojeg ne poznajem. Pokušao sam da ga ignorišem i nisam reagovao. Otišao sam do toaleta da operem ruke, ali je on, kada sam izašao, nastavio sa uvredama“, ispričao je Jovanović na početku.

Opet incident oko njih dvojice

Provokacije prerasle u incident

Prema njegovim rečima, situacija je dodatno eskalirala kada su uvrede postale ozbiljnije i usmerene ka njegovoj porodici.

„Zamolio sam ga da bude pristojan, ali to ga je, čini mi se, još više razljutilo. U jednom trenutku je nasrnuo na mene i došlo je do fizičkog sukoba. Udario sam ga, a u opštem metežu reagovali su prisutni gosti koji su nas razdvojili. Tom prilikom povređen je i jedan čovek koji se tu zatekao“, naveo je on.

Dodao je da je nakon incidenta izveden iz lokala i da sumnja da je u sukobu zadobio povredu ruke.

- Došao sam mirno da popijem kafu sa prijateljem i žao mi je što se sve ovako završilo. U jednom trenutku ja sam ustao i krenuo do šanka da naručim još jedno piće koje sam pio neki miks i još jedan sok, grejp, limun,cvekla đumbir, pomorandža, ali nisu imali beli luk da mi daju i tad mi je iz ćoska počeo da me vređa muskarac koji mi nije poznat. Ja sam to iskulirao, nisam reagovao, ušao sam da operem ruke u toaletu,a kad sam izašao, on je nastavio. Psovao mi je majku, decu. Ceo lokal je to video i čuo. Zamolio sam ga da bude pristojan. On je poludeo zato sto sam ja miran, skočio je sa stola i rejkao "Gde ti je sad obezbeđenje pi*** jedna mala. Čovek ima oko dva metra. Čuo se Aca kako je rekao "Nemoj, molim te"- priča Čeda i nastavlja.

- Zveknuo sam ga jednom rukom i udario ga stolicom, skocili su ljudi da da nas razdvoje, on je bio sav krvav, mene su izvukli napolje. U tom ludilu je dobio udarac i covek koji se zadesio tu. Ja sam otišao i neću komentarist ništa više. Došao sam mirno da popijem kafu sa prijateljem.Mislim da sam polomio ruku. Dok su me iznosili napolje Obezbeđenje čuva druge od mene, meni niko neće j*** majku i decu. 2,10 ima. Krmak jedan, zapusteni, smrdljivi. Prvo je gledao da li sam sam, pa se onda usudio nesto da kaže. U sred tuče najviše sam vikao na Acu koji me je gurao napolje. Acu je udario i gmaz - zaključi je Čeda.