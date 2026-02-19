Slušaj vest

Nakon što je Čedomir Jovanović brutalno napadnut u kafiću kod Palata pravde, političar je sa prijateljem Aleksandrom Kosom otišao u šetnju kako bi se, prema rečima očevidaca, smirio nakon incidenta.

"Sve se orilo"

Tamo su ih primetili građani koji su nam poslali snimak. Kako kažu, Čeda je bio vidno uznemiren i ljut, te je u jednom trenutku povišenim tonom razgovarao telefonom.

- Sve se orilo, Čeda se čuo do Dunava. Morala sam da ga snimim. Nije bilo mnogo ljudi, ali njegov glas je odzvanjao ulicom - rekla je jedna sugrađanka koja se zatekla na licu mesta.

Prema rečima očevidaca, Jovanović je energično gestikulirao dok je razgovarao, a prolaznici su sa distance posmatrali situaciju. Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je bio povod telefonskog razgovora niti da li je incident koji je prethodio ostavio teže posledice.

Incident u lokalu

Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos napadnuti su danas u jednom kafiću u centru grada, u lokalu koji se nalazi iza Palata pravde.

Prema rečima očevidaca, incident se dogodio u popodnevnim satima, pred punim lokalom, dok su gosti mirno sedeli i razgovarali, ne sluteći da će doći do ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira.

Kako navodi jedan od pravnika koji se u tom trenutku zatekao na licu mesta, Jovanović i Kos su u lokal došli u pratnji advokata.

- Video sam kada su Čeda i njegov drug ušli. Bili su sa kolegama advokatima. Da li su išli na neko suđenje ili su se vraćali sa ročišta, zaista ne znam, ali su delovali smireno i raspoloženo-ispričao je izvor.

Prvo oglašavanje Čede Jovanovića

Čedomir Jovanović oglasio se povodom incidenta koji se danas dogodio u jednom kafiću u blizini Palata pravde, a za Kurir je otkrio detalje.

- Došao sam mirno da popijem kafu sa prijateljem i žao mi je što se sve ovako završilo. U jednom trenutku ja sam ustao i krenuo do šanka da naručim još jedno piće koje sam pio neki miks i još jedan sok, grejp, limun,cvekla đumbir, pomorandža, ali nisu imali beli luk da mi daju i tad mi je iz ćoska počeo da me vređa muskarac koji mi nije poznat. Ja sam to iskulirao, nisam reagovao, ušao sam da operem ruke u toaletu,a kad sam izašao, on je nastavio.

Psovao mi je majku, decu. Ceo lokal je to video i čuo. Zamolio sam ga da bude pristojan. On je poludeo zato sto sam ja miran, skočio je sa stola i rejkao "Gde ti je sad obezbeđenje pi*** jedna mala. Čovek ima oko dva metra. Čuo se Aca kako je rekao "Nemoj, molim te" - govorio je Jovanović i dodao:

- Zveknuo sam ga jednom rukom i udario ga stolicom, skocili su ljudi da da nas razdvoje, on je bio sav krvav, mene su izvukli napolje. U tom ludilu je dobio udarac i covek koji se zadesio tu. Ja sam otišao i neću komentarist ništa više. Došao sam mirno da popijem kafu sa prijateljem.Mislim da sam polomio ruku.

Dok su me iznosili napolje Obezbeđenje čuva druge od mene, meni niko neće j*** majku i decu. 2,10 ima. Krmak jedan, zapusteni, smrdljivi. Prvo je gledao da li sam sam, pa se onda usudio nesto da kaže. U sred tuče najviše sam vikao na Acu koji me je gurao napolje. Acu je udario i gmaz - zaključio je Čeda.