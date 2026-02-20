Slušaj vest

Nakon burnog razvoda od Harisa Džinovića, modna kreatorka Melina Džinović i dalje je u žiži interesovanja. Iako se poslednjih meseci spekulisalo da je spremna da ponovo stane na ludi kamen, prema najnovijim informacijama iz njenog bliskog okruženja, od svadbe nema ništa.

Stabilnost i luksuz

Melina je, kako tvrde upućeni, uspela da svoj emotivni život nakon razvoda vešto sakrije od očiju javnosti. Za razliku od perioda kad je bila u braku s Harisom, kad su njih dvoje često zajedno pojavljivali na događajima i crvenim tepisima, sad pažljivo bira kad i gde će se pojaviti i još pažljivije s kim. Njen novi partner, uspešni i ozbiljni biznismen, nije deo javne scene i upravo je to, kažu izvori, jedan od razloga zašto se o njemu zna vrlo malo.

- Od svadbe nema ništa. Nikakvog venčanja niti velikog slavlja neće biti. Tačno je da Melina ima ozbiljnog partnera i da joj je s njim lepo. On joj pruža stabilnost, sigurnost i luksuz na koji je navikla. Zahvaljujući njemu, živi bez briga, putuje i uživa, ali to ne znači da planira brak - navodi izvor Kurira.

Spekulacije o navodnoj svadbi, prema istim tvrdnjama, potekle su upravo iz kruga njenih prijateljica. Ipak, priča ima i drugu dimenziju. Kako se navodi, odnos između Meline i Harisa nakon razvoda nije ostao prijateljski. Javna iznošenja detalja iz njihovog privatnog života, koja su dolazila s pevačeve strane, navodno su je dodatno pogodila. Detalje nam priča izvor iz njenog okruženja.

- Jasno je da nisu ostali u dobrim odnosima. Melini je zasmetalo što su neke stvari iznete u javnost. Na neki način je želela da pokaže da je nastavila dalje i da je srećna. Priča o udaji možda je bila način da pošalje poruku pevaču, da se on iznervira - kaže sagovornica koja tvrdi da je dobro upućena u dešavanja.

Voli da provocira

U međuvremenu, kreatorka se u potpunosti posvetila poslu. Luksuzna putovanja, večere u ekskluzivnim restoranima i diskretna pojavljivanja na privatnim događajima samo su dodatno podgrejala priče da uživa u vezi sa imućnim partnerom.

Ipak, oni koji je dobro poznaju tvrde da Melina nije žena koja olako donosi odluke kad je brak u pitanju. Posle dugogodišnje zajednice i turbulentnog razvoda, navodno je opreznija nego ikad.

- Ona sad želi mir. Ne želi medijsku pompu, niti spektakularna venčanja pod reflektorima. Ako ikad odluči da se ponovo uda, to će biti tiho i daleko od očiju javnosti - tvrdi izvor.

Dobro tempirana priča

Zasad ostaje da se nagađa da li je priča o svadbi bila samo dobro tempirana, što je najverovatnije, ili možda ipak spontano nastala spekulacija. Jedno je sigurno - Melina svoj privatni život drži pod ključem, a javnost će, po svemu sudeći, na konkretne odgovore morati da sačeka.

U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt s Melinom, ali ona nije odgovarala na naše pozive.