Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, još uvek je u bolnici na lečenju zbog teških telesnih povreda koje je zadobio pre nekoliko dana. Čim se oporavi, napustiće Srbiju i otići će u inostranstvo, saznaje Kurir.

Prema rečima našeg sagovornika, naslednik pevačice je preseljenje planirao još krajem godine i trebalo je da sve bude realizovano ovih dana, ali se zbog novonastale situacije to još uvek neće desiti.

- Meni je Marko oko Nove godine rekao da će u februaru da ode negde preko da živi i radi, želeo je da sakupi neki veći novac, a ovde to nije mogao da zaradi. Da li je on bio dužan nekome, ili je možda želeo da zaradi pare da bi u nešto investirao, to ne znam. Nije mi rekao, a ja ga nisam pitao. Uglavnom, siguran sam da će on otići čim izađe iz bolnice i oporavi se jer ovde nema šta da traži - navodi izvor Kurira.

Teška situacija

Marko Gvozdenović se oporavlja



Podsetimo, kako smo juče objavili, Gvozdenović je s napadačima u sukob došao zbog duga od 500 evra. Kako nam je ispričao naš sagovornik, Marko je ovu sumu novca svom komšiji Z. L. (53) dugovao već neko vreme. Kako to nije mogao da mu vrati, nasilnik je rešio da mu se osveti.

- Marko te pare duguje mesecima. Z. L. je na sve načine pokušavao da od njega naplati taj novac, ali Marko nije imao da mu vrati, pa su se čak i posvađali. Onda je Z. L. pozvao Gvozdenovića pre nekoliko dana da dođe kod njega da se dogovore na miran način, ali čim je on stigao u stan, krenula je tortura. Prvo je Z. L. počeo da ga udara, a onda se umešao i njegov prijatelj L. S. (26). Očigledno je da je Z. L. isplanirao kompletnu situaciju i da mu je bilo bitnije da ga pretuče nego da uzme novac. Po svemu ovome možemo da zaključimo da je Z. L. ceo ovaj događaj isplanirao - završio je naš sagovornik.

Lekarskim pregledom je utvrđeno da Marko Gvozdenović ima polomljena rebra i brojne podlive.

Snežana Đurišić nije želela da se oglašava ovim povodom, ali će to učiniti na konferenciji za medije koja je zakazana za danas, 20. februara.