Slušaj vest

Poslednjih dana korisnike Instagrama zabrinule su objave na profilu bivše učesnice "Elite" Ane Spasojević, koja zbog narušenog zdravstvenog stanja nije bila aktivna na mrežama.

Ispostavilo se da je Ana operisana, te da je na snazi postoperativni oporavak.

"Imam velike bolove"

Ana Spasojević se sada oglasila i otkrila detalje zdravstvenog stanja.

Foto: Printscreen

- Dobro sam, mada imam mnogo velike bolove. Operisala sam oči, ne mogu da gledam, ništa. Imam prevelike bolove. Dobro je prošla operacija, ali oporavak je težak i trajaće. Ovo je bol kakvu niko nije osetio, rožnjača je sečena na živo - požalila se Ana.

Godinama imala problem sa vidom

Objasnila je da godinama ima problem s vidom, naročito otkako ju je otac zverski tukao, o čemu je ranije govorila u "Eliti".

- Imam problem sa očima već dugo godina. Imala sam prvo onu malu, pubertetsku dioptriju, ali kada me je otac udario, kada me je tukao, staklo mi je upalo u oči i nastavio je da me bije. Ta dioptrija se tada povećala na - 7,5. Sada, posle toliko godina, počelo je užasno da mi smeta, da me boli glava, da mi se vrti... Baš sam imala probleme. Morala sam da operišem, da skinem tu dioptriju koliko mogu, zbog zdravstvenog stanja. Svi lekari su mi to preporučili, da ne bi došlo do većih komplikacija, ne daj Bože - objašnjava Ana.

1/8 Vidi galeriju Ana Spasojević Foto: Printscreen/Narod pita, Printscreen/instagram/anaspasojevic, Printscreen Zadruga

- Sada sam kod kuće, imam kontrolu za tri dana. Ne mogu ništa da radim, ne mogu da gledam. Stavljam 4-5 vrsta lekova u oči, gaze, vazda nešto... Moram ovo da izguram, da konačno progledam, kao slepa sam - priznala je ona za Pink.rs.

kurir/blic