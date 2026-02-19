Slušaj vest

Sin Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, oglasio se iz Rusije gde živi već neko vreme zbog svojih sportskih obaveza.

Mladi bokser pohvalio se izgledom nakon završenog napornog treninga.

Zver

Ražnatović je objavio fotografiju na kojoj je samo u šortsu i gde se svaki mišić na telu vidi.

Ponosno je pokazao pločice i rezultate mukotrpnog rada. Ako je sudeći po fotografijama, Veljku prija promena.

Ceca o njegovom odlasku

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o Veljkovom životu u Rusiji.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za Telegraf tada i dodala da se ne zna koliko će ostati tamo:

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni - objasnila je ona.