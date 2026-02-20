Slušaj vest

Milica Todorović se, kako Kurir ekskluzivno saznaje, sa ocem svog sina upoznala ni manje ni više nego preko čoveka koji je već godinama deo njenog bližeg kruga prijatelja - Nebojše Stojkovića Stojketa, nevenčanog partnera njene koleginice Katarine Živković.

Dodatna misterija

Kako se spekuliše, upravo je Stojke bio ključna spona koja je povezala pevačicu s njenim sadašnjim izabranikom. Njegove veze, poznanstva i dugogodišnja prijateljstva tako obuhvataju i Miličinog bivšeg partnera iz Hrvatske Marija, s kojim je prošle godine bila u kratkoj, ali zapaženoj vezi. Kao sto smo već izveštavali, upravo su Mario i sadašnji pevačicin partner blisko sarađivali sa istim ljudima iz poslovnog miljea, uključujući i nekadašnjeg vođu takozvanog rakovičkog klana Stojketa, što celoj priči daje dodatnu dozu misterije i intrige.

- Stojke je prijatelj i sa aktuelnim, ali i s bivšim Miličinim izabranikom, koji je zbog brojnih prevara završio u zatvoru. Veže ih posao i privatno druženje sa istim ljudima. Kako to biva, drugarice upoznaju i ljude iz svog okruženja, pa je Kaća svoju koleginicu Milicu preko Stojketa upoznala sa sadašnjim ocem njenog sina - priča nas sagovornik i dodaje:

- Milica i Katarina već godinama važe za bliske prijateljice. Njihovo drugarstvo često je bilo vidljivo i u javnosti, u zajedničkim nastupima, na putovanjima, proslavama. Međusobno se podržavaju i u karijeri. Upravo zato mnoge ne čudi što su se i njihovi privatni životi u jednom trenutku isprepletali. Kad su prijateljstva jaka, neretko se dešava da se i krug ljudi oko njih preklapa, pa su tako i poslovne i privatne veze počele da se ukrštaju.

Trenutno je u žiži interesovanja

Ako je suditi po tvrdnjama našeg sagovornika, u pitanju je svojevrsno vrzino kolo poznanstava i odnosa, gde su svi na neki način povezani, bilo poslovnim projektima, zajedničkim prijateljima ili dugogodišnjim kontaktima. Ipak, oni koji ih poznaju kažu da u svemu tome nije bilo ničeg neobičnog, jer je estrada mala, a krug ljudi koji se kreću u istim poslovnim vodama još manji.

Zanimljivo je i to da je Katarina pevala na uvce Miličinom partneru, i to upravo zahvaljujući poznanstvu koje je ostvareno preko Stojketa. Ta scena sa slavlja rođena deteta njene koleginice, kako je prepričavaju upućeni, odavala je utisak prisnosti i dugogodišnjeg poznanstva, što je dodatno podstaklo glasine o tome koliko su zapravo svi akteri ove priče međusobno povezani.

Živkovićeva i Todorovićeva nisu odgovorile na naše pozive.

Podsetimo, pre desetak dana Nina Šobota, vlasnica konjičkog kluba iz Beograda, ispričala je za Kurir da su je sadašnji i bivši partner Milice Todorović (dakle N. M. i Mario iz Hrvatske) prevarili za automobil, a otkrila je i još sočnih detalja iz tog ljubavnog trougla.

Ljubavni trougao

- To vam je španska serija s nastavcima. Ajde što vara žene za automobile, to mu je očigledno posao, ali da svom poslovnom partneru otme verenicu, i to prvi dan kad je "pao" u zatvor, vrhunac drskosti i bezobrazluka. Kao što sam već rekla, ne ulazim u emotivne odnose niti me zanimaju, ali taj N. M. je nikakav čovek kad i svojoj zakonitoj ženi i partnerki radi iza leđa. U celoj priči je dobra stvar što je Milica dobila dete, ali je loše što je za partnera izabrala kukavicu koji je učestvovao u njenoj prevari za auto i još ima sasvim normalan brak - rekla je Nina i dodala:

- Postavlja se pitanje da li ju je emotivno iskoristio i da li je dete predstavljalo svojevrsnu "kompenzaciju" za automobil koji joj duguje. Njen automobil završio je u hali kod oca njenog deteta, a on ga je kasnije preprodao. Vozilo joj nije vraćeno, iako je znao da ju je tadašnji verenik prevario. Dakle, njih dvojica uradili su isto. Milicu poznajem i u kontaktu smo, ali se ne slažem s njenim potezima. Smatram da će kad-tad shvatiti šta je sebi uradila.