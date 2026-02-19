Slušaj vest

U toku je specijalan zadatak za parove koji su vezani ljubavnim lisicama. Voditeljka Maša Mihailović sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu bila je u diskoteci, a učesnici koji se bore danas su na teškim mukama.

Naime, jedan učesnik morao je da legne na krevet i na sebe stavi keksiće, dok njegov partner s kojim je vezan s povezom na očima treba što više da pojede.

Miki i Milena u vreloj akciji

Naredni par koji se takmičio su Milena Kačavenda i Miki Dudić.

Miki je krenuo od Kačavendinih stopala i nije želeo da mu bilo šta promakne, pa nije ni podizao usta sa Kačavendinog tela već je detaljno njuškao i tražio.

- Ja sam golicljiva - smejala se ona, njima je ostalo pet keksića.

Pogledajte dodatni snimak: