U toku je specijalan zadatak za parove koji su vezani ljubavnim lisicama. Voditeljka Maša Mihailović sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu bila je u diskoteci, a učesnici koji se bore danas su na teškim mukama.

Naime, jedan učesnik morao je da legne na krevet i na sebe stavi keksiće, dok njegov partner s kojim je vezan s povezom na očima treba što više da pojede.

Miki i Milena u vreloj akciji

Milena Kačavenda Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Petar Aleksić

Naredni par koji se takmičio su Milena Kačavenda i Miki Dudić.

Miki je krenuo od Kačavendinih stopala i nije želeo da mu bilo šta promakne, pa nije ni podizao usta sa Kačavendinog tela već je detaljno njuškao i tražio.

- Ja sam golicljiva - smejala se ona, njima je ostalo pet keksića.

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV