Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ana Spasojević podvrgnuta je ozbiljnoj operaciji očiju, a kako navodi, problemi sa vidom nastali su nakon teških batina koje je, prema njenim rečima, pretrpela od oca.

Foto: Printscreen/instagram/anaspasojevic

U prethodnim danima njene objave zabrinule su pratioce na Instagramu, s obzirom na to da bivša učesnica "Elite" zbog pogoršanog zdravstvenog stanja nije bila aktivna na društvenim mrežama.

Ispostavilo se da je Ana operisana, te da je na snazi postoperativni oporavak i da nije u stanju da komunicira sa ljudima.

- Dobro sam, mada imam mnogo velike bolove. Operisala sam oči, ne mogu da gledam, ništa. Imam prevelike bolove. Dobro je prošla operacija, ali oporavak je težak i traja će. Ovo je bol kakvu niko nije osetio, rožnjača je sečena na živo - rekla je Ana za Pink.rs.

Objasnila je da godinama ima problem s vidom, naročito otkako ju je otac zverski tukao, o čemu je ranije govorila u "Eliti".

- Imam problem sa očima već dugo godina. Imala sam prvo onu malu, pubertetsku dioptriju, ali kada me je otac udario, kada me je tukao, staklo mi je upalo u oči i nastavio je da me bije. Ta dioptrija se tada povećala na - 7,5. Sada, posle toliko godina, počelo je užasno da mi smeta, da me boli glava, da mi se vrti... Baš sam imala probleme. Morala sam da operišem, da skinem tu dioptriju koliko mogu, zubog zdravstvenog stanja. Svi lekari su mi to preporučili, da ne bi došlo do većih komplikacija, ne daj Bože - objašnjava Ana i dodaje:

1/8 Vidi galeriju Ana Spasojević Foto: Printscreen/Narod pita, Printscreen/instagram/anaspasojevic, Printscreen Zadruga

- Sada sam kod kuće, imam kontrolu za tri dana. Ne mogu ništa da radim, ne mogu da gledam. Stavljam 4-5 vrsta lekova u oči, gaze, vazda nešto... Moram ovo da izguram, da konačno progledam, kao slepa sam.

Prisetila se ljubavi sa Munjezom

Podsetimo, Ana Spasojević govorila je o odnosu sa Munjezom, prisetila se njihove ljubavi i teških trenutaka, pa se dotakla i njegove majke.

- Otkad sam izašla za ova nekoliko dana pojela sam samo tanjir supe... Ja sam bila zaljubljena, samo nisam očekivala da takve stvari mogu da mi se dese. Nije bilo to zbog alkohola. Imali smo mi odnose i pre toga i to niko nije mogao ni da vidi, ni da zna. Ovo ostalo je bilo degutantno. Nisam gledala snimak, niti želim da gledam. Šta je bilo bilo je. Ne kajem se jer je to bila osoba u koju sam bila zaljubljena. Krivo mi je jer je to sve bilo degutantnije nego što je trebalo. Hejterski komentari me ne pogađaju - rekla je Ana i dodala:

1/7 Vidi galeriju ANA SPASOJEVIĆ U ZAGRLJAJU NOVOG DEČKA! Kurir paparaco uslikao bivšu zadrugarku pored ZGODNOG mladića! Foto: Kurir/Ana Denda

- Posle toga što se desilo u zatvoru mogli smo opet da uđemo u vezu, ali ja sam bila svesna na šta će to da liči. Znajući kakav je nisam htela i nisam mogla sebi opet da dozvolim da prolazim isto. Branio me, nisam čula da je nešto loše da priča o meni. Meni jke bilo u glavi da je veliki manipulator, da voli da švrlja. Nisam htela da opet prolazim kroz neke stvari, dobar je momak, donekle je bio dobar. Kad je video da sam se zaljubila počeo je da pravi zvrčke. Mene je njegova pažnja i dobrota zaljubila u njega. On je bio takav, sve je stvarao za mene. Mi smo generalno pričali o deci, o imenima, u isto vreme smo rekli muško ime Lav. Zbunili smo se u momentu. Test kao test se desio jer sam ja imala zdravstveni problem. Mesec dana nije bilo na vreme, mada ja nisam ni sumnjala da sam trudna, mislila sam da su hormoni... Nikad ne bih abortirala, a ne bi mi ni on dao. On je meni rekao da bi voleo da sam ja majka njegovog deteta. Bio je protiv toga i čak je negde i želeo da se to desi - poručila je ona