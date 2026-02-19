Slušaj vest

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Milenu Kačavendu i Mikija Dudića.

- Toliko ste se brzo ispipali, tolika s*ksualna energija je između vas. Ludilo - glasilo je pitanje.

- Ja sam brza s*ksi žena - rekla je Milena.

- Iskustvo je na njenoj strani, uhapšen sam - rekao je Miki.

Naredno pitanje bilo je za Saru Stojanović.

Sara Stojanović Foto: Printscreen, Printscreen, Boba Nikolić

- Primetili smo da si procvetala otkad si na zadatku s Ivanom, da li ti se možda vraćaju emocije? - glasilo je pitanje.

- On je jako težak čovek, ali mi je zanimljivo - rekla je Sara.

- Jako mi je drrago što sam Saru oraspoložio, ali nadam se da će naći srodnu dušu kad se odvežemo - rekao je Ivan.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Kažeš kako bi svi muškarci bili sa Anitom, pa Bogami ovde svi muškarci odlepiše za Aneli, a ne za njom? - glasilo je pitanje.

- Koliko vidim ovde je Anđelo odbio, Asmin je rekao da neće, Janjuš je odbio - rekao je Luka, ali se Anita iskompleksirala i prekinula ga:

- Filip je odbio - dodala je ona.

- Filip je rekao da ga ne zanima te priče - rekao je Luka.

Aneli Ahmić i Luka Vujisić se tuku Foto: Printscreen

- Anitu će uvek ljudi gledati na drugi način, devojka nije normalna. Šteta, Bog je dao da živi sa fudbalerom - rekao je Janjuš.

- Ja sam ovde dva puta misica, ne ona - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ne propustiteStarsMIKI OBLIZAO KAČAVENDU! U ozbiljnim godinama, a jedva čekali da se ispipaju: ŠOK U ELITI
Milena Kačavenda i Miki se igraju
StarsANITA SIKĆE ZBOG ANELI AHMIĆ, POSTALA OPSEDNUTA! Bićete u šoku kada čujete zbog čega je sada vređa
Anita Stanojlović
RijalitiODMAH SU ISKORISTILI SLOBODAN TRENUTAK! Bebica otišao, njih dvoje navalili - Filip i Teodora ponovo komuniciraju, kamere ih uhvatile, pogledajte šta su radili!
Screenshot 2026-02-18 214815.jpg
StarsMAJA RAZVEZALA JEZIK! Brutalne tvrdnje o Aneli šokirale javnost: „Ovo nisam nikada videla“ (VIDEO)
Aneli Ahmić

 Pogledajte dodatni snimak:

31.01.2026. STARS EP583 PGM Izvor: Kurir TV