U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Milenu Kačavendu i Mikija Dudića.

- Toliko ste se brzo ispipali, tolika s*ksualna energija je između vas. Ludilo - glasilo je pitanje.

- Ja sam brza s*ksi žena - rekla je Milena.

- Iskustvo je na njenoj strani, uhapšen sam - rekao je Miki.

Naredno pitanje bilo je za Saru Stojanović.

1/5 Vidi galeriju Sara Stojanović Foto: Printscreen, Printscreen, Boba Nikolić

- Primetili smo da si procvetala otkad si na zadatku s Ivanom, da li ti se možda vraćaju emocije? - glasilo je pitanje.

- On je jako težak čovek, ali mi je zanimljivo - rekla je Sara.

- Jako mi je drrago što sam Saru oraspoložio, ali nadam se da će naći srodnu dušu kad se odvežemo - rekao je Ivan.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Kažeš kako bi svi muškarci bili sa Anitom, pa Bogami ovde svi muškarci odlepiše za Aneli, a ne za njom? - glasilo je pitanje.

- Koliko vidim ovde je Anđelo odbio, Asmin je rekao da neće, Janjuš je odbio - rekao je Luka, ali se Anita iskompleksirala i prekinula ga:

- Filip je odbio - dodala je ona.

- Filip je rekao da ga ne zanima te priče - rekao je Luka.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujisić se tuku Foto: Printscreen

- Anitu će uvek ljudi gledati na drugi način, devojka nije normalna. Šteta, Bog je dao da živi sa fudbalerom - rekao je Janjuš.

- Ja sam ovde dva puta misica, ne ona - rekla je Anita.

