Čedomir Jovanović našao se u centru incidenta kada je, nakon navodnih provokacija nepoznatog muškarca, došlo do fizičkog sukoba u jednom kafiću.

Kako bi saznali više detalja o celom događaju i trenutnoj situaciji, domaći mediji stupili su u kontakt sa Jovanovićem, koji je ponovio da je bio isprovociran, kao i da je sam slučaj prijavio policiji.

Jovanović je istakao da ništa od ovoga nije tražio da se desi, jer je prvi napadnut, te da se našao u situaciji "u kojoj čovek ne razmišlja mnogo" jer je bio izazvan što mu je čovek psovao majku i decu, nazivao ga pogrnim imenima i "nije želeo da prestane kada mu je rekao da bude pristojan".

- Ljudi su me izneli iz kafića, jesam ga udario stolicom, branio sam se. Samo sam krenuo da operem ruke i naručim sok, a on je nastavljao da dobacuje. Sestra mi je pala kod kuće kad je čula šta se desilo - rekao je on i dodao da su mu se i deca potresla zbog svega.

Početak incidenta

Podsetimo, kako je naveo, u lokal je došao na kafu sa prijateljem, a neprijatnosti su počele kada je ustao da naruči novo piće.

- Nažalost, tačno je da sam napadnut. Prijatelj me je pozvao na kafu i sve se dogodilo u kafiću iza Palate pravde. Lokal je bio pun. U jednom trenutku sam ustao da naručim još jedno piće i tada je iz ugla počeo da me vređa muškarac kojeg ne poznajem. Pokušao sam da ga ignorišem i nisam reagovao. Otišao sam do toaleta da operem ruke, ali je on, kada sam izašao, nastavio sa uvredama“, ispričao je Jovanović na početku.

Došli su u pratnji advokata

Naime,kako navodi jedan od pravnika koji se u tom trenutku zatekao na licu mesta, Jovanović i Kos su u lokal došli u pratnji advokata.

- Video sam kada su Čeda i njegov drug ušli. Bili su sa kolegama advokatima. Da li su išli na neko suđenje ili su se vraćali sa ročišta, zaista ne znam, ali su delovali smireno i raspoloženo-ispričao je izvor.

Prema njegovim rečima, situacija je eskalirala u trenutku kada je Jovanović ustao od stola i krenuo ka toaletu. Tada mu je, kako tvrdi očevidac, nepoznati muškarac iz čista mira dobacio pogrdne i provokativne reči. Jovanović se, navodno, okrenuo i krenuo ka njemu, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba koji je vrlo brzo prerastao u fizički obračun.

