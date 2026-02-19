Slušaj vest

U centru Beograda dogodio se incident u kojem je učestvovao Čedomir Jovanović, a sa njim je u tom trenutku bio i njegov prijatelj Aleksandar Kos.

Aleksandar se potom oglasio u javnosti i izneo svoju verziju događaja. Kako je naveo, nepoznati muškarac je navodno vređao porodicu političara, nakon čega je Jovanović reagovao i fizički nasrnuo na njega, pri čemu je tom prilikom došlo do nanošenja telesnih povreda.

- Otišli smo da se vidimo sa advokatom iza Palate pravde, seli smo u jedan kafić. Čeda je otišao da poruči piće, ja sam ostao da sedim. Išao je da poruči još jednu ceđenu pomorandžu i neki lik mu je dobacivao. Čuo sam da se nešto dešava. Čeda mu je rekao da bude pristojan. Ja dok sam prilazio čuo sam da mu je vređao decu i psovao je. Ja sam skočio čim sam video i hteo Čedu da odmah izvedem iz kafića, on je njega već patosirao čim mu je spomenuo decu - rekao je Aleksandar Kos za "Blic", nakon čega je rekao da su objekat istog momenta napustili, te da ništa nisu prijavili:

- Mi smo otišli odmah, nismo ništa prijavili. Izveli su ga odmah iz kafića, to se desilo u sekundi. Problem je što su mu spominjali porodicu i decu. Bili smo u centru grada. Čovek je bio od dva i nešto metara, bio je zapušten i neuredan. Vređao ga je na pravdi Boga. Čeda ga je upozorio da bude pristojan, ali je on nastavio i pitao ga gde mu je sada obezbeđenje. Čeda se branio. Čovek je ostao sav u krvi, patosiran, taj čovek. Spomenuo je nešto što nije smeo da spomene.

Prvo oglašavanje Čede Jovanovića

Podsetimo, Čedomir Jovanović oglasio se povodom incidenta koji se danas dogodio u jednom kafiću u blizini Palata pravde, a za Kurir je otkrio detalje.

- Došao sam mirno da popijem kafu sa prijateljem i žao mi je što se sve ovako završilo. U jednom trenutku ja sam ustao i krenuo do šanka da naručim još jedno piće koje sam pio neki miks i još jedan sok, grejp, limun,cvekla đumbir, pomorandža, ali nisu imali beli luk da mi daju i tad mi je iz ćoska počeo da me vređa muskarac koji mi nije poznat. Ja sam to iskulirao, nisam reagovao, ušao sam da operem ruke u toaletu,a kad sam izašao, on je nastavio.

Psovao mi je majku, decu. Ceo lokal je to video i čuo. Zamolio sam ga da bude pristojan. On je poludeo zato sto sam ja miran, skočio je sa stola i rejkao "Gde ti je sad obezbeđenje pi*** jedna mala. Čovek ima oko dva metra. Čuo se Aca kako je rekao "Nemoj, molim te" - govorio je Jovanović i dodao:

- Zveknuo sam ga jednom rukom i udario ga stolicom, skocili su ljudi da da nas razdvoje, on je bio sav krvav, mene su izvukli napolje. U tom ludilu je dobio udarac i covek koji se zadesio tu. Ja sam otišao i neću komentarist ništa više. Došao sam mirno da popijem kafu sa prijateljem.Mislim da sam polomio ruku.

Dok su me iznosili napolje Obezbeđenje čuva druge od mene, meni niko neće j*** majku i decu. 2,10 ima. Krmak jedan, zapusteni, smrdljivi. Prvo je gledao da li sam sam, pa se onda usudio nesto da kaže. U sred tuče najviše sam vikao na Acu koji me je gurao napolje. Acu je udario i gmaz - zaključio je Čeda.

