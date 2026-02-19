"NEKA JAVNOST VIDI PRAVO LICE TOG UGLEDNOG PRAVNIKA" Aca Kos žestoko odgovorio posle napada na Čedomira Jovanovića!
Aleksandar Kos oglasio se povodom napada na Čedomira Jovanović, ističući da advokat nije izneo istinu i da pokušava da čitav slučaj predstavi na način koji njemu odgovara. On je svim srcem, telom i dusom uz politicara, toliko da bi i svoj zivot dao samo da se dokaze pravda. Zato apeluje na nadležne organe da detaljno pregledaju sve dostupne snimke i uzmu u obzir izjave svedoka, kako bi se utvrdile sve činjenice.
Velika je sramota i bruka da neko napravi incident, izazove i provocira, a onda priču okrene u svoju korist. Čeda nijedne sekunde nije provocirao tog nepoznatog advokata. Sva sreća da postoje svedoci i snimci koji će to i dokazati. Neka javnost vidi pravo lice tog “uglednog” pravnika koji vređa, ponižava i napada žene, majke i decu, a onda pokušava da se izvuče i predstavi sebe kao žrtvu - poručio je Kos.
Sličnog stava je i on, koji tvrdi da je istina potpuno drugačija od one koja se plasira u pojedinim izjavama.
Nedopustivo je da se neistine iznose u javnost i da se na taj način pokušava obmanuti javnost. Postoje jasni dokazi o tome šta se zaista dogodilo i verujem da će nadležni organi postupiti u skladu sa zakonom. Niko nema pravo da provocira, vređa i napada, a da potom glumi nevinost. Istina će izaći na videlo. Za Cedu bih zivot dao i poginuo bih za ovu pravdu. Mi ne poznajemo tog coveka, nismo znali da je advokat jer uz takvu profesiju ide i kulturno ponasanje. - izjavio je Kos za Kurir.
Početak incidenta
Podsetimo, kako je naveo, u lokal je došao na kafu sa prijateljem, a neprijatnosti su počele kada je ustao da naruči novo piće.
- Nažalost, tačno je da sam napadnut. Prijatelj me je pozvao na kafu i sve se dogodilo u kafiću iza Palate pravde. Lokal je bio pun. U jednom trenutku sam ustao da naručim još jedno piće i tada je iz ugla počeo da me vređa muškarac kojeg ne poznajem. Pokušao sam da ga ignorišem i nisam reagovao. Otišao sam do toaleta da operem ruke, ali je on, kada sam izašao, nastavio sa uvredama“, ispričao je Jovanović na početku.
Došli su u pratnji advokata
Naime,kako navodi jedan od pravnika koji se u tom trenutku zatekao na licu mesta, Jovanović i Kos su u lokal došli u pratnji advokata.
- Video sam kada su Čeda i njegov drug ušli. Bili su sa kolegama advokatima. Da li su išli na neko suđenje ili su se vraćali sa ročišta, zaista ne znam, ali su delovali smireno i raspoloženo-ispričao je izvor.
Prema njegovim rečima, situacija je eskalirala u trenutku kada je Jovanović ustao od stola i krenuo ka toaletu. Tada mu je, kako tvrdi očevidac, nepoznati muškarac iz čista mira dobacio pogrdne i provokativne reči. Jovanović se, navodno, okrenuo i krenuo ka njemu, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba koji je vrlo brzo prerastao u fizički obračun.