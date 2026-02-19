Slušaj vest

Zorana Jovanović poznatija kao Zoranah objavila je slike iz Majamija i raspametila dekolteom. Popularna influenserka pozirala je puna samopouzdanja.

Naime, Zorana je na svom profilu na Instagramu objavila slike iz kafića, a obzirom da je dole imala široke farmerke, akcenat je bio na dekoltiranoj majici, koja je istakla njene bujne grudi.

Zorana je na svom profilu na Instagramu objavila slike iz kafića Foto: Printscreen

Kratka majčica istakla je njen struk, a grudi su skoro prelivale, te su komentari pljuštali samo tako.

"Dao mi je ključ od kuće i kreditnu karticu pre nego što me je ikada upoznao uživo"

Inače, Zorana Jovanović Zorannah sa verenikom živi u Holandiji, a jednom prilikom izazvala je potpuni haos na društvenim mrežama kada je priznala da je dobila ključ od njegovog stana i karticu pre nego što je upoznao.

- Dao mi je ključ od kuće i kreditnu karticu pre nego što me je ikada upoznao uživo, preselila sam se na drugi kontinent posle deset dana zbog njega, rekao mi je da me voli posle dve nedelje i preselili smo se nazad u Evropu posle tri meseca. Provodimo svaki dan zajedno još od tada - napisala je Zorana tada.

"Imam jako širok grudni koš i meni su moje grudi prevelike"

- Konstantna tema su moje grudi, ne znam ni gde sam rekla da želim ponovo da ih radim - počela je Zorana kroz smeh i dodala da ne voli veličinu njenih grudi.

- Pomirila sam se sa tim da nikad neću moći da imam grudi kakve sam ja želela. Imam jako širok grudni koš i meni su moje grudi prevelike. U 90 posto slučajeva ih krijem. Eloj ih obožava. On voli velike grudi. Kad sam se bila ugojila u Americi 2023. godine, rekla sam da ću da ih izvadim, čovek je bio u depresiji, tako da od toga nema ništa - rekla je Zorana i priznala da bi volela da smanji grudi.

- Smanjila bih ih malo. Ja sad imam 600 kubika, uradila bih 500, ali je problem što je moj grudni koš jako širok, ja sam stavila velike grudi da bih popunila rupu između koja je bila ogromna. Sada je nemam, ali su one, po meni, prevelike. Ne znam šta ću, ne ide mi se pod nož treći put, možda nekad posle deteta, ne smetaju mi, ali su teške. Međutim, on toliko uživa u njima da mi je to dovoljno - rekla je Zorana.

