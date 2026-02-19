Slušaj vest

Folk pevač Darko Lazić ne krije koliko je ponosan na svog sina Alekseja. Ovog puta razlog za osmeh je novi sportski početak mališana, koji je zakoračio u svet jednog od najplaćenijih sportova na svetu.

Lazić je podelio fotografiju sa treninga, a posebnu pažnju privuklo je to što je Aleksej stajao u fudbalskoj opremi golmana sa rukavicama.

"Tatin golman" kratko je poručio ponosni tata, uz fotografiju koja je raznežila njegove pratioce.

Aleksej Lazić gradi karijeru golmona Foto: Printscreen

S obzirom na to koliko truda i ulaganja zahteva ovaj sport, jasno je da Darko želi sinu da pruži maksimalnu podršku – a ako je suditi po prvim kadrovima sa treninga, Aleksej je spreman da brani kao pravi profesionalac.

Darko Lazić je, inače, nedavno otkrio da je potpuno promenio život, a više o tome pronaći ćete u videu iznad.

Supruga Darka Lazića vodi računa o izgledu, o čemu često priča javno

Supruga folkera Darka Lazića, Katarina Lazić, i te kako vodi računa o izgledu, o čemu često priča javno. Vredno vežba, ne bi li izgledala što bolje, a ni korekcije kod plastičara joj nisu strane.

Ona često odgovara na pitanja pratilaca na društvenim mrežama, a tako je bilo i nedavno.

Otkrila je da korekcije botoksa mora da radi s vremena na vreme, jer brzo popusti dejstvo.

1/6 Vidi galeriju Katarina Lazić na estetskoj korekciji Foto: Printscreen

- Koliko tri traje botoks kad uradiš? Meni samo 3 meseca - dobila je Katarina pitanje na Instagramu.

- To znači da ti je brz metabolizam i zato ga brzo apsorbuje - odgovorila je Darkova žena prvo.

- Nisam nikad baš tačno obraćala pažnju, ali već je krenuo da popušta, a radila sam ga, ja mislim, u novembru - dodala je Kaća, koja je nedavno korigovala i obrve, a pre toga i povećala usne.

