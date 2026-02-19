Darko Lazić ulaže milione u naslednika! Aleksej trenira sport gde se obrće najveći novac na svetu, isplivale FOTKE sa licu mesta
Folk pevač Darko Lazić ne krije koliko je ponosan na svog sina Alekseja. Ovog puta razlog za osmeh je novi sportski početak mališana, koji je zakoračio u svet jednog od najplaćenijih sportova na svetu.
Lazić je podelio fotografiju sa treninga, a posebnu pažnju privuklo je to što je Aleksej stajao u fudbalskoj opremi golmana sa rukavicama.
"Tatin golman" kratko je poručio ponosni tata, uz fotografiju koja je raznežila njegove pratioce.
S obzirom na to koliko truda i ulaganja zahteva ovaj sport, jasno je da Darko želi sinu da pruži maksimalnu podršku – a ako je suditi po prvim kadrovima sa treninga, Aleksej je spreman da brani kao pravi profesionalac.
Darko Lazić je, inače, nedavno otkrio da je potpuno promenio život, a više o tome pronaći ćete u videu iznad.
Supruga Darka Lazića vodi računa o izgledu, o čemu često priča javno
Supruga folkera Darka Lazića, Katarina Lazić, i te kako vodi računa o izgledu, o čemu često priča javno. Vredno vežba, ne bi li izgledala što bolje, a ni korekcije kod plastičara joj nisu strane.
Ona često odgovara na pitanja pratilaca na društvenim mrežama, a tako je bilo i nedavno.
Otkrila je da korekcije botoksa mora da radi s vremena na vreme, jer brzo popusti dejstvo.
- Koliko tri traje botoks kad uradiš? Meni samo 3 meseca - dobila je Katarina pitanje na Instagramu.
- To znači da ti je brz metabolizam i zato ga brzo apsorbuje - odgovorila je Darkova žena prvo.
- Nisam nikad baš tačno obraćala pažnju, ali već je krenuo da popušta, a radila sam ga, ja mislim, u novembru - dodala je Kaća, koja je nedavno korigovala i obrve, a pre toga i povećala usne.
