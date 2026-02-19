OVAKO IZGLEDA TEA TAIROVIĆ BEZ ŠMINKE! Ovaj prizor sigurno niste očekivali
Pevačica Tea Tairović je iznenadila fanove objavom fotografije na kojoj se pojavljuje potpuno prirodna, bez traga šminke. Na slici, Tea izgleda sveže i mladoliko, a njeni pratioci nisu mogli da sakriju oduševljenje.
Naime, ovo je još jedan dokaz da pevačica pleni pažnju ne samo svojim stilom i nastupima, već i prirodnim izgledom, koji izaziva lavinu pozitivnih reakcija na društvenim mrežama.
"Bez šminke toliko si mlada i prelepa" - bio je samo jedan od komentara.
Inače, atraktivna pevačica Tea Tairović je rođena 1996. godine i ove godine puni jubilarnih 30 godina.
Tea o odnosu sa mužem Ivanom
Inače, u aprilu se navršava godinu dana kako je u braku sa Ivanom. Intimno slavlje, skriveno od javnosti i potpisan papir nisu promenili ništa u njihovim životima.
- Osim što je za Ivana i mene to bio jedan od najlepših dana u našem životu koji smo slavili sa najbližim prijateljima i porodicom, moram da kažem da se ništa previše nije promenilo u našem odnosu. Mi smo i pre braka živeli zajedno i naš zajednički život je uveliko funkcionisao sjajno. Samo neka se tako nastavi i ja ću biti prezadovoljna - poručila je kroz osmeh Tea u nedavnom intervjuu.
Pogledajte dodatni snimak: