Pevačica Tea Tairović je iznenadila fanove objavom fotografije na kojoj se pojavljuje potpuno prirodna, bez traga šminke. Na slici, Tea izgleda sveže i mladoliko, a njeni pratioci nisu mogli da sakriju oduševljenje.

Naime, ovo je još jedan dokaz da pevačica pleni pažnju ne samo svojim stilom i nastupima, već i prirodnim izgledom, koji izaziva lavinu pozitivnih reakcija na društvenim mrežama.

"Bez šminke toliko si mlada i prelepa" - bio je samo jedan od komentara.

Inače, atraktivna pevačica Tea Tairović je rođena 1996. godine i ove godine puni jubilarnih 30 godina.

Tea o odnosu sa mužem Ivanom

Inače, u aprilu se navršava godinu dana kako je u braku sa Ivanom. Intimno slavlje, skriveno od javnosti i potpisan papir nisu promenili ništa u njihovim životima.

- Osim što je za Ivana i mene to bio jedan od najlepših dana u našem životu koji smo slavili sa najbližim prijateljima i porodicom, moram da kažem da se ništa previše nije promenilo u našem odnosu. Mi smo i pre braka živeli zajedno i naš zajednički život je uveliko funkcionisao sjajno. Samo neka se tako nastavi i ja ću biti prezadovoljna - poručila je kroz osmeh Tea u nedavnom intervjuu.

