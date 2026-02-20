"I ŠTO MOŽE I ŠTO NE MOŽE, SAMO RECI" Evo šta je objavio cimer Čede Jovanovića nakon brutalne tuče u centru Beograda, usijale se društvene mreže
Čedomir Jovanović našao se u centru skandala kada je juče fizički nasrnuo na uglednog beogradskog advokata u kafiću u centru Beograda. Sa njim je tada bio cimer i prijatelj Aleksandar Kos.
Kos je u izjavi za medije, ispričao da je advokat navodno vređao Čedomiru Jovanoviću porodicu, nakon čega je došlo do incidenta. Aleksandar Kos vrlo je aktivan na društvenim mrežama gde deli detalje iz života sa Čedom, a posle drame u centru Beograda podelio je pesmu Cece Ražnatović "Ja ću prva".
Popularni Coa istakao je u izjavi za domaće medije da bi za političara i život dao, zbog čega su reči ove pesme mnogi protumačili kao nešto što je Aleksandar posvetio cimeru.
Ako treba da ogulim kolena
Da ti priznam kol'ko sam te volela -
Ja ću prva.
Na kraj sveta, da ti nosim kofere,
Da ih skupljam, ako ti se otvore -
Ja ću prva, ja ću prva.
Ako treba, i što ne treba,
I što može, i što ne može,
Samo reci - ja ću prva.
Kos o incidentu
Aleksandar Kos oglasio se povodom napada na Čedomir Jovanović, ističući da advokat nije izneo istinu i da pokušava da čitav slučaj predstavi na način koji njemu odgovara
- Velika je sramota i bruka da neko napravi incident, izazove i provocira, a onda priču okrene u svoju korist. Čeda nijedne sekunde nije provocirao tog nepoznatog advokata. Sva sreća da postoje svedoci i snimci koji će to i dokazati. Neka javnost vidi pravo lice tog “uglednog” pravnika koji vređa, ponižava i napada žene, majke i decu, a onda pokušava da se izvuče i predstavi sebe kao žrtvu - poručio je Kos za Kurir.