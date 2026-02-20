Slušaj vest

Čedomir Jovanović našao se u centru skandala kada je juče fizički nasrnuo na uglednog beogradskog advokata u kafiću u centru Beograda. Sa njim je tada bio cimer i prijatelj Aleksandar Kos.

Kos je u izjavi za medije, ispričao da je advokat navodno vređao Čedomiru Jovanoviću porodicu, nakon čega je došlo do incidenta. Aleksandar Kos vrlo je aktivan na društvenim mrežama gde deli detalje iz života sa Čedom, a posle drame u centru Beograda podelio je pesmu Cece Ražnatović "Ja ću prva".

Popularni Coa istakao je u izjavi za domaće medije da bi za političara i život dao, zbog čega su reči ove pesme mnogi protumačili kao nešto što je Aleksandar posvetio cimeru.



Ako treba da ogulim kolena

Da ti priznam kol'ko sam te volela -

Ja ću prva.

Na kraj sveta, da ti nosim kofere,

Da ih skupljam, ako ti se otvore -

Ja ću prva, ja ću prva.

Ako treba, i što ne treba,

I što može, i što ne može,

Samo reci - ja ću prva.

Kos o incidentu

Aleksandar Kos oglasio se povodom napada na Čedomir Jovanović, ističući da advokat nije izneo istinu i da pokušava da čitav slučaj predstavi na način koji njemu odgovara