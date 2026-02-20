Slušaj vest

Lepa Brena i Boba Živojinović poznati su po tome što su sjajni domaćini, a pevač Marko Gačić jedan je od onih koji je često učestvovao u njihovim slavljima i uveseljavao goste.

Marko je sada otkrio iz prve ruke kako su izgledala takva slavlja.

- Fale mi ti dani, ali i dalje se to dešava povremeno - rekao je Marko, a voditeljka Vesna Milanovićbila je zatečena informacijom da se pevač penje na sto.

- I na sto i na šank, ali to su druženja stvarno - priznao je Marko.

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena u Tivtu Foto: TO Tivat

- Bila sam na nekoliko slavlja, bio si miran nisi bio na šanku. To verovatno kad ja odem kući - dodala je Vesna.

- Ujutru kad ostane nas nekoliko, ali to su stvarno druženja koja ću pamtiti večno i to je nešto što se ne zaboravlja - objasnio je Marko i otkrio da su to najdivniji trenuci na kraju slavlja.

- Nismo baš toliko ludi, ali kada ostane tu nas par tu se ispoljava ljubav i onda bude svima lepo - dodao je Marko.

On je otkrio i da li ih nekada Brena pita nešto tipa "Kada ćete kući deco?".

- Ne, Beki sedi i samo u jednom momentu ode, ali moram da kažem da Boba ima više snage od svih nas - naglasio je Marko.

1/5 Vidi galeriju Marko Gačić smršao 50 godina Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Lepa Brena progovorila je o najdubljoj intimi sa suprugom Bobom Živojinovićem. Naime, Brena se prisetila trenutaka kada su bili mladi i otkrila da su zbog njih čak morali da renoviraju jedan sprat u hotelu.

- Boba i ja kad smo se upoznali nismo izašli šest meseci iz sobe. Ja imam puno godina, mi smo već baka i deka. Šta, mislite da nismo imali trenutak da nismo šest dana izašli iz sobe i da je to bio samo se*s, pa hvala Bogu da jeste. To se desilo tada kada je trebalo. Da li vi znate zašto je renoviran hotel, 4. sprat? Popucali su zidovi bili. Samo smo bili na vodi, dođe hrana, koga interesuje hrana. Nema hrana, samo voda - rekla je pevačica.