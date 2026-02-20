Slušaj vest

Pevač Milan Dinčić Dinča, je sa suprugom Jelenom pokrenuo privatan biznis u Beogradu. Naime, dok supruga vodi posao, on uživa u kratkim izletima i odmoru u prirodi.

Pevač je sada objavio fotografiju iz Šumadije, gde se vidi kako hrani ovce i uživa među životinjama. Dinči ovakvi trenuci prijaju i pomažu mu da se opusti.

Nekadašnji učesnik "Zvezda Granda" Milan Dinčić Dinča i njegova supruga Jelena pre nekoliko godina pokrenuli su privatni biznis u naselju u kome žive. Oni su nedavno otkrili kako se snalaze sa radom u vrtiću koji poseduju.

Dinča je u poslu zadužen za nabavke i popravke, dok njegova supruga vodi i organizuje posao.

- U početku je ovo bio porodični posao, sada je velika ljubav. Jelena je stalno prisutna vodi ceo posao, ona je i direktor i menadžer. Moj posao je da završim sve izvan, nabavka, ako ima nešto da se poravi, da pozovem majstore, kao domar na primer - rekao je Dinča za "Grand".

- Lepo je, svakako su tu deca svaki dan, atmosfera je lepa i mogu da kažem da sam se podmladio radeći ovde.

Jelena je pre nekoliko godina napustila voditeljski posao i u potpunosti se posvetila biznisu koji vodi sa mužem.

- On kao umetnik dugo nije bio prijavljen i ja kada sam otvorila firmu rekla sam: "Zašto te ne bih prijavila...". Ovo je velika ustanova, uvek se desi nešto, te ne radi brava, sijalica, ima nešto da se popravi i napravi. Došli smo na ideju da on bude naš saradnik. Sve zna da radi, ja sam tu oko organizacije, a on sve sprovede - rekla je Jelena.