"Svekar laje, a svekrva reži, uzmi dragi lanac pa ih veži", stihovi su koji su prethodnih dana preplavili društvene mreže! Svi se pitaju jedno - ko je pevačica koja je, po svemu sudeći, sama izmislila ove stihove, što i jeste uobičajeno kada su u pitanju poznate "Gare" i čuveni ritam po kojem je široj publici najpoznatiji Goci bend.

Pevačica koja je otpevala stihove o svekru i svekrvi i time privukla pažnju zove se Ljubica Buba Jovičić.

Buba je iz Novog Sada, a svojevremeno se takmičila i u "Zvezdama Granda", ali i u "Pinkovim zvezdama".

U decembru 2025., kada je procurio prvi snimak na kom Buba peva ove zanimljive stihove, ona je objasnila kako dolazi do njih.

- Kuckam po internetu, tražim. Čujem i od starijih kolega na svirkama. Nekad i sama izmenim – izbacim neku reč, ubacim drugu, ili ceo deo teksta zamenim nekim svojim - istakla je.

- Rođena sam u Novom Sadu 1994. godine, a živim u Temerinu. Završila sam srednju tehničku školu u Temerinu, smer ženski frizer. Ali ne bavim se time, da se odmah ogradim. To me je privlačilo dok sam bila dete. Volela sam da pravim frizure, šišam lutke. Ali pesma je preovladala. Muzika je pobedila iako se niko u porodici ne bavi muzikom. Čula sam iz priča rodbine da su mama i tata lepo pevali, kao i tetka. Za mamu sam čula da je pevala fenomenalno, kažu kao Dragana Mirković nekada. Ali to je bilo drugo vreme – pojam 'pevačica' u kući nije prolazio, baba nije dozvoljavala da se time bavi - istakla je Buba tom prilikom.

Na pitanje kako je onda njoj dozvoljeno da se bavi muzikom, istakla je.

- Iskreno, mama u početku nije bila za to – ni da idem u 'Zvezde Granda', a tata je bio podrška, čak me je vodio na audicije, a nije ni čuo kako pevam. Bilo me je sramota da pevam pred njima. Uvek sam čekala da svi odu negde, da nema nikoga kod kuće i onda ja pojačam muziku i pevam, a čim čujem da se neko vraća, gasim sve - ispričala je Buba.

Početak joj nije bio lak.

- Baš je bilo teško. Počela sam da pevam u jednom kafiću, posle sam pevala u kafanama, radila sam i u Republici Srpskoj - seoska veselja, zborove. Dešavalo se da dođeš u selo i nemaš gde da spavaš, pa spavam u autu, to se dešavalo dosta puta. Smrzavala sam se, dobijala upalu bešike. Dođem kući, pa se lečim. Ali kad se okrenem i sagledam sve to, zahvalna sam Bogu - rekla je Buba u emisiji "Ispovesti".

Buba je poznata po "dvojkama".