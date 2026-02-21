Slušaj vest

Danijela Dvornik, udovica legendarnog Dina Dvornika danas konačno uživa u životu.

Svoj fizički izgled promenila je u potpunosti i sada izgleda bolje nego ikad. Preselila se iz Zagreba, renovirala kuću i rešila da gradsku vrevu zameni nestvarnom prirodom.

Transformacija

Danijela je odlučila da se ulepša i podmladi, te se podvrgla fejsliftingu, a rezultate nakon operacija podelila je objavila javno kako bi njeni pratioci mogli da vide njen novi izgled.

Udovica legendarnog kralja fanka i svoju liniju je doterala, te mnoge fotografije na njenim društvenim mrežama imaju mnoštvo pozitivnih komentara.

Danijela danas izgleda mlađe nego ikada, a evo koliko se zapravo promenila.

Dvornikova nekada:

Kuća na Braču postala oaza mira

Pre nego što je preminuo, legendarni glumac Boris Dvornik i njegova supruga Diana ostavili su svoju kuću na ostrvu Braču sinovima, Dinu i Deanu. Dean je godinama kasnije odlučio da svoju polovinu pokloniti Dinu, ali je kuća nakon Dinove smrti postala Danijelina. Dean joj je prepisao svoju polovinu bez ikakve naknade.

Danijela je vilu renovirala i preuredila po svo ukusu, te danas uživa u nestvarnoj prirodi.

Na fotografijama se vidi da je prilikom uređenja prostorija birala svetle i neutralne tonove. Uz sive zidove kombinovala je beli nameštaj, beli dvosed i policu. Na velikom prozoru videla se prozračna bela zavesa, a uz trosed je postavila okrugli stolić. Sve je upotpunila sa nekoliko sobnih biljaka, a zidove je ukrasila slikama sa jednostavnim crnim okvirima.

- Neki nameštaj sam nasleđivala, ali dosta toga sam kupila jer mali prostori traže adekvatna rešenja. Kuhinja je zapravo sve odredila, a nju sam birala mesecima i prošla sam sve boje, a onda sam se zaljubila u crnu i drvo. Veliki sam ljubitelj industrial loft dizajna, ali kuća mi to nije dopuštala pa sam malo vrludala. Uglavnom, sve sam sredila da jednostavno uživam u svakom kutku kuće i prosto ne znam gde bih radije bila - govorila je Danijela jednom prilikom za medije.

Život sa Dinom

Mnogi su joj zavideli na braku i životu sa Dinom, a ona je nedavno javno progovorila o pokojnom suprugu i otkrila nepoznate detalje.

- Prolaze godine, prava je sreća da ih doživimo. Ja sam toga postala svesna onog trenutka kad je Dino umro. Shvatila sam onu njegovu poznatu, vrlo jednostavnu rečenicu koja zaista vrlo životno opisuje ono čega mi smrtnici nismo ni svesni dok živimo, kad bih ja dramatizirala oko svog rođendana kojeg bi on uredno zaboravio i poklona kojeg nikad nije donio na taj dan - ali Danči, ne razumim tvoju dramu, tebi je rođendan svaki dan - napisala je Danijela Dvornik i dodala:

- Nije to mene tada moglo utešiti. Dan pre mog rođendana je bilo to nesretno Valentinovo pa sam uvek mislila kako mu to može biti podsetnik da mi je rođendan idući dan. Ali ništa! Ni Valentinovo mu nije značilo ništa. Za njega to je bio još samo jedan glupi dan u godini u kojem ću ja dramatizirati ko Grčka tragedija jer nema ruža ni bombonjere - pa ja tebe volim svaki dan, zašto bi te na ovaj dan posebno voleo više? Odustala sam od svega onog dana kad mi je rekao:

- Ti kupi sebi sto želiš i samo mi pokaži da znam šta sam ti kupio! Život mi je ponekad bio kao u Alan Ford stripu. On i Ona, po splitski. Nije tu bilo predvidljivih filmskih scena iz američkih filmova sa romantičnim šaputanjem, nego surova dalmatinska ljubav, s tobom sam, dakle volim te - napisala je ona.