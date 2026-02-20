BAKI PRASETU UKRALI STVARI IZ ZAPALJENOG MERCEDESA! Raščerupali auto i sve pokupili kao šakali! Stvari već stavili na oglas - oglasio se jutjuber
Jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, nedavno je zapaljen automobil od 500.000 evra, a osumnjičeni Zoran R. (23) uhapšen je. Baka Prase se sada oglasio i otkrio da su mu uzete stvari iz automobila.
Na društvenoj mreži Tiktok počeli su da se šire snimci na kojima su se mnogi pohvalili kako su pokrali delove iz zapaljenog vozila, a neki su odlučili da opremu stave i na oglase. Povodom svega se oglasio i Baka Prase koji je otkrio da ništa nije zatekao kada je otišao do svog automobila.
- Otišao sam da proverim da li je u Brabusu ostalo nešto od mojih stvari i nije ostalo ništa. Pokupili su sve kao šakali, kao lešinari da su raščerečili onaj auto. Neka deca su se isekla na staklo i završila u Urgentnom, baš pakao - rekao je jutjuber.
Saslušan osumnjičeni za paljenje auta
Više javno tužilaštvo izdalo je saopštenje u kojem se ističe da je predloženo da se odredi pritvor osumnjičenom kako ne bi uticao na dalju istragu.
- Više javno tužilaštvo u Beogradu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Zorana R. (23) zbog postojanja osnova sumnje da je zajedno sa, za sada, NN licima, 16. februara 2026. godine na štetu B.I. izvršio krivična dela Iznuda u pokušaju i Izazivanje opšte opasnosti.
Na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem osumnjičeni se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Zoranu R. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - stoji u zvaničnom saopštenju.
kurir.rs/informer