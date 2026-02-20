Slušaj vest

Pevač je, naime, ćerki poručio da raskida ugovor o doživotnom izdržavanju, pa je ona objavila status koji je šokirao pratioce i optužila ga da “uzima od usta svojoj unuci i ćerki”. Tada se oglasio i njegov unuk.

"Zbog njih su izgubili tu kuću na dugove i kamatu"

Naime, sve to izrevoltiralo je Nemanju Pavlovića, inače Rašinog unuka iz drugog braka, koji je tada poželeo da javno podeli svoju verziju priče.

- Meni Raša dođe deda, jer se moja baba Mirjana preudala za njega, a njihova ćerka Olgica, ili kako je sebe prekrstila Malena, tetka. On čovek je tamo najpošteniji, ništa nije kriv. Olgica i njena majka Mirjana, koju pominje u klevetama, su dve raspikuće i ološi. Uzeli su sve živo Raši, potrošili sav novac koji je on ikad zaradio, na kojekakve gluposti. Olgici je Raša pomagao da počne muzičku karijeru i tu mu je uzimala silne pare. Što se tiče njene majke koja je navodno izbačena iz kuće, oni su imali svoju kuću na Paliluli, tu su živele Mira i Olgica, i zbog njih su izgubili tu kuću na dugove i kamatu, jer su se one samo zajmile kod kamataša. Prodali su je na kraju da bi vratili dugove, a nakon dve godine opet su isto uradile i krenule da se zajme - vidno uznemiren je ispričao Nemanja tada te nastavio:

- Raša je doprinosio pare jedini, išao je da peva svuda po svetu i donosio novac što se kaže i džakovima, da bi njih dve gospođe živele kako požele.To što je rečeno da je on izbacio iz kuće ženu i ćerku nije tačno, već je 30 godina vraćao kamate. Dođe sa turneje i donese gomilu para, ko sada recimo 30-ak hiljada evra i onda se samo pojave ljudi, zelenaši, koji krenu da uzimaju šta su one pozajmljivale u međuvremenu. Donese 30-40 hiljada evra i odmah 25 mora da vrati odmah jer su se one zajmile kod kamataša. Dok je on radio one su samo išle kod kamataša, jer ih je bilo briga, znale su da će Raša to da im otplati, a sad ga blati.

Kaže da je često boravio u Rašinom domu

- Mirjana i Olgica su se umešale direktno u brak mojih roditelja, namestili su im razvod i prisilili su moju majku da nas isele iz porodične kuće u Zemunu. Ta kuća je prodata za ogromne pare, a majka i ja nikad nismo videli ni dinara od nje. Sve su one namestile i uzele, napravile su mi zlo kad sam bio mali, nakon čega sam otišao u inostranstvo. Tako da ništa nije oteo njenoj ćerci kako priča Olgica, već su mene oštetili za preko 100 hiljada evra. Mira je zabranjivala ocu da mi plaća alimentaciju, nisam dobio dinara nikad - tvrdi Nemanja i nastavlja:

- Do 13. godine sam ih posećivao i prestao onda da idem jer sam video kakvi su to ljudi i kakve su to priče. One idu kod vračara. Ja sam se sa svima zavadio sem sa Rašom, ali nisam ni sa njim dobar, niti imam kontakt, sve zbog Olgice. Čovek se sada verovatno razveo, ima novu ženu iz Nemačke, on se izgleda sklonio i otišao u rodno selo kod Kraljeva i sad ovima radi sujeta, ne mogu da žive na tuđi račun. Verovatno su u bedi, pa je sad udarila na njega. Čovek im je sve dao, ostala mu je ta kućica u selu i penzija od 50-ak hiljada, uzeli su mu i dušu. Zato sam rešio da ispričam celu priču, pa nek me i tuže, stojim iza svega - zaključuje Pavlović.

