Slušaj vest

Pevačica Snežana Đurišić stigla je na konferenciju za medije, koja se održava uoči njenog predstojećeg koncerta u MTS DvoranI.

Pred brojnim predstavnicima medija, Snežana je najpre govorila o velikom solističkom koncertu, ističući da su pripreme u završnoj fazi i da publiku očekuje veče puno emocija, njenih najvećih hitova i posebnih gostiju. Naglasila je da joj je ovaj nastup izuzetno važan i da mu pristupa sa velikom odgovornošću.

1/7 Vidi galeriju Snežana Đurišić Foto: Damir Dervišagić

Ipak, deo konferencije bio je posvećen i njenom sinu Marku Gvozdenoviću, koji je nedavno bio u centru pažnje javnosti nakon nemilog incidenta kada je brutalno pretučen.

Pevačica je istakla da je njen sin sada stabilno i da se oporavlja, zahvalivši svima na brizi i podršci koju je porodica dobila prethodnih dana. Emotivno je govorila o tome koliko joj je porodica najveća snaga i oslonac, posebno u ovakvim momentima.

Snežana prvi put u javnosti nakon skandala Izvor: MONDO

Inače, ovo je njeno prvo javno pojavljivanje nakon nemilog događaja, u kojem je njen sin zadobio teške telesne povrede.