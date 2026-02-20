Slušaj vest

Pevačica Snežana Đurišić stigla je na konferenciju za medije, koja se održava uoči njenog predstojećeg koncerta u MTS DvoranI.

Pred brojnim predstavnicima medija, Snežana je najpre govorila o velikom solističkom koncertu, ističući da su pripreme u završnoj fazi i da publiku očekuje veče puno emocija, njenih najvećih hitova i posebnih gostiju. Naglasila je da joj je ovaj nastup izuzetno važan i da mu pristupa sa velikom odgovornošću.

Snežana Đurišić Foto: Damir Dervišagić

Ipak, deo konferencije bio je posvećen i njenom sinu Marku Gvozdenoviću, koji je nedavno bio u centru pažnje javnosti nakon nemilog incidenta kada je brutalno pretučen.

Pevačica je istakla da je njen sin sada stabilno i da se oporavlja, zahvalivši svima na brizi i podršci koju je porodica dobila prethodnih dana. Emotivno je govorila o tome koliko joj je porodica najveća snaga i oslonac, posebno u ovakvim momentima.

Snežana prvi put u javnosti nakon skandala Izvor: MONDO

Inače, ovo je njeno prvo javno pojavljivanje nakon nemilog događaja, u kojem je njen sin zadobio teške telesne povrede.

Ne propustiteStarsNAKON BRUTALNIH BATINA SIN SNEŽANE ĐURIŠIĆ MENJA ŽIVOT IZ KORENA: Marko doneo odluku, ovo će uraditi čim se oporavi od povreda
snezana-marko.jpg
StarsHOROR NA VRAČARU! Komšinica otkrila detalje iz zgrade gde su tukli sina Snežane Đurišić : Hodao je go, pod u haosu, vrata kao da su obijena
snezana-marko.jpg
Stars"UDARIO GA ZAMRZNUTIM MESOM PO GLAVI..." Novi detalji mučenja Marka Gvozdenovića LEDE KRV: Devojka učestvovala u iživljavanju nad sinom Snežane Đurišić?!
marko snezana.jpg
StarsOTKRIVAMO! SINA SNEŽANE ĐURIŠIĆ PRETUKLI ZBOG SIĆE: Ovo je cifra zbog koje je sin Marko dobio batine
Snežana Đurišić Marko Gvozdenović

Snežana Djurišić i Cana u prvom planu: Počelo snimanje novogodišnjeg programa Izvor: MONDO