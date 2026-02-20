"MARKO JE STABILNO, OPORAVLJA SE" Prvo pojavljivanje Snežane Đurišić u javnosti nakon što joj je sin brutalno pretučen
Pevačica Snežana Đurišić stigla je na konferenciju za medije, koja se održava uoči njenog predstojećeg koncerta u MTS DvoranI.
Pred brojnim predstavnicima medija, Snežana je najpre govorila o velikom solističkom koncertu, ističući da su pripreme u završnoj fazi i da publiku očekuje veče puno emocija, njenih najvećih hitova i posebnih gostiju. Naglasila je da joj je ovaj nastup izuzetno važan i da mu pristupa sa velikom odgovornošću.
Ipak, deo konferencije bio je posvećen i njenom sinu Marku Gvozdenoviću, koji je nedavno bio u centru pažnje javnosti nakon nemilog incidenta kada je brutalno pretučen.
Pevačica je istakla da je njen sin sada stabilno i da se oporavlja, zahvalivši svima na brizi i podršci koju je porodica dobila prethodnih dana. Emotivno je govorila o tome koliko joj je porodica najveća snaga i oslonac, posebno u ovakvim momentima.
Inače, ovo je njeno prvo javno pojavljivanje nakon nemilog događaja, u kojem je njen sin zadobio teške telesne povrede.