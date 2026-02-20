Slušaj vest

Marina Visković nedavno je kuburila sa zdravljem i nosila kragnu, a onda spakovala kofere i otišla na odmor u Dubai.

Pevačica je iznenadila svoje pratioce na Instagramu provokativnim fotografijama u minijaturnom bikiniju.

Zapalila mreže

Marina je još jednom pokazala vitku figuru i sve obline kada se skinula i objavila nove slike koje su svima oduzele dah.

U prvom planu bile su njene bujne grudi, a onda i mišićavo telo koje je ponosno pokazala.

Komentari ispod objave su se samo nizali.

"Kao sa naslovnice nekog časopisa", "Top si", "Izvajana", "Prelepa" su samo neki od pohvala koje je pevačica dobila na račun svog izgleda.

Problemi sa zdravljem

Marina je nedavno otkrila zašto je nosila kragnu i priznala kakve je bolove trpela jer nije htela da otkaže nastupe.

- Ja sam stvarno neko ko ne kuka i može da trpi i bol i sve, ali ovo što sam ova dva dana radila, i nastupala pod ovim bolovima ja bih sada sama sebi čestitala. Stvarno ne znam u čemu je problem, išla sam na sve terapije i kod svih mogućih doktora ovih dana, videćemo. Sutra ujutru imam zakazano, nadam se da će neko nešto da uradi, ne osećam celu ovu ruku, stranu. Da baš se čudim s obzirom da nikada nisam imala povredu treniram i radim s težinama, nekad se ono blago ušinem , ali ovo je toliki bol konstantan koji ne prolazi, ja sam cela mokra ovo je strašno. Da sam znala da će biti ovako otkazala bih nastupe.

Marina uživa u ljubavi sa milionerom

Inače, pevačica Marina Visković već neko vreme uživa u ljubavi sa milionerom sa kojim je proslavila Novu godinu u Dubaiju.

- Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući, lakirala nokte, spremačicama držala predavanja o slaganju odeće po boji, išla na pool dance, maltretirala konobare koji nisu preljubazni kada me vide - napisala je ona nedavno na Instagramu, a potom otkrila da se ipak šali:

- Šalim se naravno, ja sam umetnička duša cela tako da bilo šta što ima veze sa tim i psihologija naravno je moja ljubav.