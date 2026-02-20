Slušaj vest

Snežana Đurišić održaće solistički koncert u Beogradu u MTS dvorani 24. marta i tim povodom se na konferenciji obratila medijima. Tom prilikom je otkrila da će se s publikom družiti na istom mestu i 25. marta, ali je govorila i o incidentu koji se dogodio prošle nedelje kada je komšija sa još dva lica brutalno pretukao njenog sina Marka Gvozdenovića.

Posetila sina u bolnici

Kako je otkrila ona ga je posetila u bolnici i Marko je u stabilnom stanju. Oporavlja se od teških telesnih povreda koje je zadobio.

- Razlog i povod konferencije je solistički koncert. Međutim, sticajem okolnosti, dogodilo se mnogo toga u međuvremenu. Moliću vas za empatiju i razumevanje koje bi trebalo da se ukaže porodici - započela je Snežana, a potom progovorila o svemu što se dogodilo.

"Mučen je i maltretiran, obišla sam ga": Snežana Đurisic o sinu i nasilju kroz koje je prošao, obišla ga u bolnici Izvor: MONDO

- Marko je u nedelju, mislim da je 16. februar, ili 15., otišao kod komšije i desilo se šta se desilo. Oni su ga pretukli do te mere da je zaglavio bolnicu. Marko je Marko, svi ga znate, i ono što mogu da kažem je da on nikad nije bio nasilan, nikada nikoga nije prebio, a sve drugo znate. Obišla sam ga, dobro je, stabilno je. Zahvalila bih se i MUP-u i tužilaštvu i medicinskom osoblju Urgentnog centra. Svi su urgentno odradili svoj posao. Uhapšeni su ljudi koji su učestvovali u bahatom, nemilom događaju. Žestoki sam protivnik svih nasilja i, bez obzira na to ko je kakav i ko je šta uradio, niko nema pravo da nikoga zlostavlja i maltretira - rekla je Snežana.

1/7 Vidi galeriju Snežana Đurišić Foto: Damir Dervišagić

Zamolila za privatnost

- Zamolila bih da pustimo da Tužilaštvo radi šta treba dalje. Postoje stvari o kojima se ne priča, prosto su privatne, postoje neke gde čovek mora javno nešto da kaže, a ja sam 57 godina na pozornici i savršeno dobro znam da ljude interesuje mnogo što šta, ali i ti ljudi moraju da znaju da ne može uvek sve da se kaže, kao što i oni ne moraju da kažu sve, jer moraju da imaju dozu privatnosti. Mene razočara kad se nešto doda, razočara me nedostatak empatije i tome slično. Nije mi pozlilo, ali i da jeste, zar nije normalno da pozli majci kada sazna šta joj se desilo sa detetom? Pogotovo što sam to saznala u ponedeljak popodne. Sada mi je dobro jer znam da je njemu dobro, a sada idemo dalje. Nemam strahove, verujem u Boga i neka bude kako on kaže.

"Sad sam dobro"

Đurišićeva kaže da su je razočarale pojedine priče, a istakla je da joj nije pozlilo nakon što je saznala da joj je sin brutalno pretučen.

Na pitanje kako se ona sada oseća, rekla je:

- Sad sam dobro. Saznanje da je mom detetu dobro učinilo je da i meni bude dobro. Razočarana sam u sve što se dogodilo, ali ajmo dalje.

Snežana je otkazala učešće na koncertu posvećenom Šabanu Šauliću, koji je održan 17. februara u Sava centru.

- Koliko čujem to će biti tradicija, pa eto možda sledeće godine. Gordana Šaulić je divna žena koja je uvek bila puna razumevanja takva je bila i ovoga puta. Zahvaljujem se porodici koja me je pozvala i pozdravljam ih ovom prilikom.

Foto: Petar Aleksić, Marina Lopičić

Na kraju je zamolila za poštovanje privatnosti.

- Rekla sam da sam stavila tačku. Šta se dešava i drugim ljudima na ovom svetu dešava se i nama javnim ličnostima pa ćemo svi izlaziti na kraj kako je Bog to rekao i kako to možemo. J

a znam da odvojim posao od privatnog i vrlo dobro znam da se ponašam i presaberem u takvim trenucima. Zahvalna sam dragom Bogu da su mi deca dobro, da su zdravi, zahvalna sam publici. Sad čujem da se otvorio i drugi dan koncert. To je kruna onoga što sam radila svih ovih godina.

Snežana otkrila kako je saopštila Goci Šaulić da neće pevati na koncertu Izvor: MONDO

Snežana je otkrila da njen partner doktor Vanja Miloševć za nju ima samo par zahteva, a to je da izgleda lepo i da bude dobro.

Na koncertu kolege iz žirija "Zvezda Granda" biće u ložama.

Spomenula je i Sašu Popovića koji joj nedostaje i kao prijatelj i kao kolega.

- Poznavali smo se 35 godina i nikada nismo imali nijedan problem.