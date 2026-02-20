Slušaj vest

Nataša Bekvalac nedavno se ponovo našla u žiži javnosti zbog ljubavnog života, ali ovoga puta ne svog.

Naime, u javnost su izašle prepiske verenika Mine Kostić, gde on navodno govori kako želi da dođe do Bekvalčeve i da želi da je ženi.

"Ne bih sebi dala za pravo..."

Nataša Bekvalac se tim povodom nije oglašavala, a nedavno je progovorila o ovoj temi sa osmehom na licu.

- Nije bilo moguće ne videti takve naslove. Ne bih sebi dala za pravo da komentarišem bilo čiji ljubavni život, sem mog jer samo tu znam tačno šta se dešava. Mada, nisam sigurna nekad ni za to - izjavila je Nataša za Hype.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Nemanja Nikolić

Ljubavni par je gostovao kod Bokija 13 i govorio o svom odnosu, ljubavi ali i lošim komentarima.

Mina dala svoj sud

Ljubavni par nedavno je gostovao u emisiji kod Bokija 13 i tom prilikom spomenuo prepiske o pevačici.

Mina se prisetila bivšeg partnera Igora, a Boki je iskoristio priliku i spomenuo šuškanja da je Mane Ćuruvija svojevremeno pisao i Nataši Bekvalac.

- Igor je bio zaljubljen u mene dok sam još radila na Pirani. On je meni to rekao. Evo i Kasper je već 20 godina zaljubljen u mene - izjavila je pevačica.

- Pusti ti meni to sad, zato je pisao drugim pevačicama - prekinuo je Boki u svom stilu.

- Ne branim ga stvarno, ali ja da sam muško i ja bih pisala Nataši Bekvalac - rekla je Mina sa osmehom na licu.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram

Isplivale prepiske

Nedavno je u javnost dospela konverzacija Kaspera sa njegovim prijateljem iz 2024. godine u kojima je pisao kako "mora da dođe do Nataše Bekvalac" iako je lično ne poznaje.

Naime, on sa Bekvalčevom nikada nije bio u kontaktu, a prepiska koja je isplivala nastala je pre 16 meseci.

- Brat moj. Rešio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram - napisao je Kasper tada.

- Nije mi se dalo u Njujorku kad je bila, a bilo je jako blizu.... Na starom mom Instagram profilu smo razmenjivali nekoliko poruka tada... a onda sam ugasio taj profil... i j***ga. Sad sam tebi na njenom profilu komentar stavio... pročitaćeš... - nastavio je.