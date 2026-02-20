Slušaj vest

Snežana Đurišić održala je 11. januara održala koncert u Zagrebu, a njen nastup je bio deo manifestacije "Srpsko veče". Na nastupu je pevačica pevala i pesme "Odakle si sele" i "Vidovdan", a sada je istakla da nikakve krivične prijave nisu podnete.

- Drago mi je da me pitate za Zagreb. Pozvana sam od Srpskog veća, koje tradicionalno organizuje svake godine "Srpsko veče u Zagrebu". Moj kolega Radiša Urošević i ja smo otišli na poziv i pevali pred 2.000 ljudi koji su bili božanstvena publika, svima se zahvaljujem. Pevala sam svoje pesme i radila svoj posao, nikoga nisam uvredila. E sada, što postoji tamo neko društvo koje ne voli Srbe ili ne voli one ili ove, ne znam. Nisam član ni jedne partije, ne bavim se politikom i to me ne zanima. Ja sam oduševljena i presrećna što sam mogla da usrećim 2.000 ljudi koji su došli da pevaju sa nama. Kome smeta pesme "Vidovdan" pesma, "Odakle si sele"... zaista mi je žao, to je moje, to sam ja i dok pevam - pevaću svoje pesme - rekla je Snežana Đurišić pred našim kamerama.

Snežana Đurišić Foto: Damir Dervišagić

- Ljudi koji su iz organizacije su vrlo poslovni i korektni, a da li može neko nešto da vam zabrani ako vas je pozvao? Pametan čovek zna da to nisu nacionalističke pesme, nego su lepe naše pesme. Njima na čast. Niko nije nikoga tužio. Gradonačelnik Zagreba je bio gospodin, koji je lepo pozdravio damu koja se zove Snežana Đurišić i kako je sam rekao, tu nema nikakvog osnova za neke prijave - kazala je Snežana.

