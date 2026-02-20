- Drago mi je da me pitate za Zagreb. Pozvana sam od Srpskog veća, koje tradicionalno organizuje svake godine "Srpsko veče u Zagrebu". Moj kolega Radiša Urošević i ja smo otišli na poziv i pevali pred 2.000 ljudi koji su bili božanstvena publika, svima se zahvaljujem. Pevala sam svoje pesme i radila svoj posao, nikoga nisam uvredila. E sada, što postoji tamo neko društvo koje ne voli Srbe ili ne voli one ili ove, ne znam. Nisam član ni jedne partije, ne bavim se politikom i to me ne zanima. Ja sam oduševljena i presrećna što sam mogla da usrećim 2.000 ljudi koji su došli da pevaju sa nama. Kome smeta pesme "Vidovdan" pesma, "Odakle si sele"... zaista mi je žao, to je moje, to sam ja i dok pevam - pevaću svoje pesme - rekla je Snežana Đurišić pred našim kamerama.