Sanja Grujić na Instagramu je zamolila ljude za pomoć.

Bivša rijaliti učesnica je opljačkana a osumnjičeni su joj odneli lične stvari iz salona.

Ukraden novčanik

Sanja se oglasila na Instagramu i otkrila šta se desilo.

- Ukraden mi je novčanik iz lokala. Osumnjičeni su na saslušanju objasnili da su ga bacili u kantu. Molim vas da mi neko javi ako ga je video. Na njemu su mi dokumenta, lična karta i sve kartice, a sve molim da mi se jave ako ga nađu - napisala je Grujićeva.

Foto: Printscreen

U ljubavi cvetaju ruže

Sanja Grujić i Marko Stefanović svoju vezu započeli su u “Zadruzi 6“, a njihova ljubavna romansa obeležila je i prethodnu sezonu “Elite“ i bili su jedan od najkomentarisanijih parova.

Od trenutka kada su započeli romansu mnogi su komentarisali kako će njihova ljubav brzo doživeti kraj što su oni demantovali, a nedavno se među gledaocima opet povela polemika da je rijaliti par raskinuo.

1/9 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Printscreen, Printscreen/Zadruga, Printscreen YouTube

- Svi pišu da smo raskinuli i da nismo više zajedno, ali i da nas je neko oteo. Tako da raskinuli definitivno nismo, a nismo ni oteti za sad. Živimo zajedno sve po starom ovde u Sremskoj Mitrovici i nismo prekidali. Uvek govore do kad ćemo biti zajedno, a mi smo kao vino što smo stariji, to smo bolji, a ostali neka imaju rokove i neka postanu jogurt ili kiselo mleko. Mi smo zajedno dok se volimo i ne mora da znači da će nešto trajati ceo život ili da će završiti sutra, ali ono što je sigurno da ćemo uvek biti prijatelji i da smo obeležili jedno drugom jedan deo života koji niko neće moći da nadomesti – rekla je Sanja tada za “Blic“, dok je Marko istakao da zbog posla gledaoci nemaju priliku da ih viđaju često zajedno.

1/8 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Marković Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

- Stvarno nam je u fokusu posao od kada sam izašao puno radim i izbacio sam svoj čaj za mršavljenje, imao sam i razgovor sa porodicom i sad se tek adaptiramo na spolja.