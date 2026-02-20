Slušaj vest

Danas je kao bomba odjeknula vest da je Marko Gačić varao suprugu Gogu Gačić sa njihovom koleginicom Ninom Vlajković. Ova mlada pevačica snimila je duet sa Gačićem koji je objavljen 5. aprila 2025. godine, kada je prema tvrdnjama medija i počela njihova tajna afera.

Njih dvoje su se kasnije često pojavljivali i na malim ekranima od emisije Amidži šou do gostovanja u rijalitiju Elita, a kako kaže izvor koji je svedočio situaciji, a piše Telegraf.rs, prilikom ulaska na imanje u Šimanovcima čak su se držali za ruke.

Nisu izdržali zajedno

Spekulacije

- Svi su tada videli da se među njima nešto dešava, ali niko ko je bio tu nije želeo da iznosi te informacije dalje jer bi to značilo rušenje jedne porodice. Naravno, sad se postavlja pitanje da li je to ispravno ili nije, ali svima je bilo žao i zbog Goge koja je sa tim čovekom dobila dvoje dece. Nina i Marko se nisu krili od saradnika, to su svi videli - rekao je izvor za Telegraf.rs.

Ovi navodi potvrđeni su i u prilogu emisije Ekskluzivno, koja je Marka snimala prilikom gostovanja u Eliti 7. maja 2025., u koju je došao upravo sa Ninom. Kako su naveli, Gačić je tražio da se iz snimaka koji su objavljeni na Jutjubu i zvaničnim profilima, iseče njihov ulazak na imanje u Šimanovcima, jer se u jednom trenutku videlo kako se Nina i on drže za ruke, pošto su potpuno smetnuli s uma da je i taj deo pokriven kamerama.

Objasnila o čemu se radi

Iznela svoju stranu priče

Kontaktirali smo sa Ninom koja je bila kratka i jasna:

- Nemam komentar na te gluposti, a svog dečka imam- rekla je pevačica.

Iako smo inistirali da ispriča svoju stranu priče, Nina je bila izričita da za tim nema potrebe jer kako je navela nema razlog nikome da se pravda.

Vlajkovićeva je na muzičku scenu stupila veoma hrabro i odmah se izdvojila vokalnim sposobnostima. Prema našim saznanjma, Nina je u stabilnoj vezi dve godine sa svojim dečkom koji je bubnjar. To nam je potvrdio i izvor blizak pevačici:

- Nina je srećna u vezi sa svojom partnerom.Mladi su,lepo se slažu i oboje su često objavljivali zajedničke fotografije na društvenim mrežama.Iznenadili su se kada su u medijima pročitali ove navode. Ne bih da nagađam ili spekulišem, ali Nina, Marko i njen partner su mnogo puta sedeli zajedno i baš se lepo druže- priča naš izvor blizak Vlajkovićevoj.