Nakon što je Baka Prasetuzapaljen džip mercedes G brabus 800 4x4˛ vredan pola milion evra i nakon što je njegov kolega Bojan Simonović Simi pod dejstvom alkohola izazvao udes u kojem je uništio svoj automobil BMW M4 od 200.000 evra, javnost se zapitala odakle jutjuberima novac za tako luksuzne automobile.

Hvali se skupocenim automobilima

Upravo je Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, najistaknutiji primer jutjubera koji se hvali skupocenim vozilima. On je, podsetimo, otkrio i da mu je uništen i porše Mansory vredan oko 700.000 evra, kada ga je vozač drugog automobila udario otpozadi.

Prema dostupnim podacima na internetu, Baka je u svojoj kolekciji imao i dva lambordžinija od po 200.000 evra, kao i mercedes AMG kabriolet, koji je daleko jeftiniji od ovih modela. Njegova vrednost je oko 70.000 evra.

I drugi jutjuberi vole luksuzna vozila, pa tako Stefan Janković Muđa vozi BMW M seriju, skuplje Audi modele, a sportske automobile koristi za svoj sadržaj. On za razliku od Baka Praseta više novca ulaže u nekretnine, ali i ne pokazuje luksuz kao on.

Kupuju na lizing, neki iznajmljene predstavljaju kao svoje

Čoda, Deks Rok, S3dV najčešće voze automobile u vrednosti od 40.000 do 100.000 hiljada evra i to BMW, Audi i Mercedes i uglavnom ih kupuju na lizing.

Ima i onih automobila koji jutjuberi iznajmljuju, a predstavljaju kao svoje, samo da bi snimili što bolji sadržaj.

Većina ljudi veruje da oni od pregleda zarađuju mnogo, ali ipak njihova glavna zarada dolazi od sponzorstva. Kada su u pitanju Jutjub pregledi na Balkanu, zarada za milion pregleda je od 500-2.500 evra, ali veliki kanali mogu godišnje zaraditi desetine ili stotine hiljada evra.

Velika kampanja donosi do 50.000 evra

Ipak, ozbiljan novac se uglavnom zarađuje od sponzorstva. Jutjuberi najčešće reklamiraju online kazina, kladionice, mobilne aplikacije, kripto platforme i energetska pića. Jaka imena među influenserima za jednu kampanju, prema pričama upućenih, uzimaju od 5.000 do 50.000 evra po kampanji. Posebno su strimovi kockanja i kazina ogromni prihodi. Na Instagramu po objavi zarađuju od 2.000 do 10.000 evra i to nekoliko puta mesečno.

Kada steknu određenu svotu novca mnogi započinju sopstveni biznis i to uglavnom imaju svoje brendove garderobe, organizuju događaje, ali otvaraju i online prodavnice.