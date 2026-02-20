Slušaj vest

Pravila ponašanja na imanju u Šimanovcima jasno su definisana za sve učesnike rijalitija "Elita 9", ali neki takmičari odlučuju da ih ignorišu.

Među njima se našao i Nenad Macanović Bebica, koji je zbog ispoljenog nasilja dobio strogu kaznu.

Veliki šef je odmah reagovao i odlučio da Bebici zbog njegovog ponašanja oduzme honorar za čak šest meseci, šaljući jasnu poruku svim učesnicima da pravila moraju da se poštuju i da ne postoje povlašćeni.

1/6 Vidi galeriju Nenad Macanović Bebica Foto: Pink, Printscreen YouTube, Printscreen Pink

Jedno od osnovnih pravila "Elite 9" nalaže da svi takmičari moraju biti prisutni za crnim stolom tokom trajanja svih emisija.

Međutim, učesnice Anastasija Brčić, Sandra Todić i Tanja Stijelja Boginja odlučile su da prekrše ovo pravilo.

One su samoinicijativno napustile emisiju "Gledanje snimaka" i otišle na spavanje pre njenog zvaničnog završetka. Zbog ovakvog ponašanja koje se ne toleriše, sve tri takmičarke će snositi posledice u vidu novčane kazne.

Kurir/Telegraf