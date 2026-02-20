Slušaj vest

Goga Babić bila je pre nekoliko dana na istom mestu sa Ninom Vlajković, pevačicom sa kojom ju je Marko Gačić varao dok su bili u braku.

Goga je došla na promociju albuma Nadice Ademov u prisustvu kume Tamare Milutinović.

"Goga nije znala za Gogu i Marka"

Na istom mestu bila je i Nina, koja je te noći bila radna pevačica, pa je sa bendom zabavljala goste na promociji.

- Goga nije znala za Ninu i Marka. Sve ovo ju je zateklo i potpuno šokiralo - rekao je izvor domaćih medija.

Kako su ranije mediji pisali afera je počela još prošle godine, u periodu kada je Marko snimio duetsku pesmu sa Ninom.

"Goga je reklamirala njihov duet"

Goga je tada, ne znajući da je muž vara sa koleginicom s kojom je snimio duetsku pesmu, u to vreme podržavala i reklamirala njihovu numeru, u nameri da mu da vetar u leđa.

- Goga nije ni slutila da je Marko vara sa Ninom. Ovo je baš strašno sa čime se suočava sada, kada su se rastali, da tek sad saznaje da mu je Nina zapravo bila ljubavnica - istakao je izvor za Telegraf.

Kako se pisalo, Marko se sa Ninom često pojavljivao i na malim ekranima - od emisije Amidži šou do gostovanja u rijalitiju Elita, a kako kaže izvor koji je svedočio situaciji, prilikom ulaska na imanje u Šimanovcima čak su se držali i za ruke i razmenjivali nežnosti.

- Svi su tada videli da se među njima nešto dešava, ali niko ko je bio tu nije želeo da iznosi te informacije dalje jer bi to značilo rušenje jedne porodice. Naravno, sad se postavlja pitanje da li je to ispravno ili nije, ali svima je bilo žao i zbog Goge koja je sa tim čovekom dobila dvoje dece. Nina i Marko se nisu krili od saradnika, to su svi videli - govorio je izvor za Telegraf.

Prva izjava Nine Vlajković

Nina se usred priče o prevari oglasila prvo za Kurir i kratko izjavila.

- Nemam komentar na te gluposti, a svog dečka imam - rekla je pevačica za Kurir.

Iako smo inistirali da ispriča svoju stranu priče, Nina je bila izričita da za tim nema potrebe jer kako je navela nema razlog nikome da se pravda.

Vlajkovićeva je na muzičku scenu stupila veoma hrabro i odmah se izdvojila vokalnim sposobnostima. Prema našim saznanjma, Nina je u stabilnoj vezi dve godine sa svojim dečkom koji je bubnjar. To nam je potvrdio i izvor blizak pevačici:

- Nina je srećna u vezi sa svojom partnerom. Mladi su,lepo se slažu i oboje su često objavljivali zajedničke fotografije na društvenim mrežama.Iznenadili su se kada su u medijima pročitali ove navode. Ne bih da nagađam ili spekulišem, ali Nina, Marko i njen partner su mnogo puta sedeli zajedno i baš se lepo druže - priča naš izvor blizak Vlajkovićevoj.